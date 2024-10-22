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高捷上月遇雨發生通車以來最大故障 議員要求建立SOP

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄捷運上月發生通車以來最大故障，高市議員鄭孟洳要求交通局應重視極端氣候下大眾運輸疏散流程，捷運局表示，已要求捷運公司加強巡檢。記者徐白櫻／翻攝
高雄捷運上月發生通車以來最大故障，高市議員鄭孟洳要求交通局應重視極端氣候下大眾運輸疏散流程，捷運局表示，已要求捷運公司加強巡檢。記者徐白櫻／翻攝

高雄捷運上月發生通車16年來最大故障，停駛將近11小時，議員鄭孟洳今在議會直言，高捷的疏散接駁需要檢討，極端氣候加劇，大眾運輸都要建立標準作業流程。交通局、捷運局回應，事故已委外調查鑑定，另要求高捷公司加強巡檢，並在出入口加裝防閘門。

9月22日一早高雄大雨，因列車電力異常，世運站以北共10站營運中斷，緊急搶修至晚間近9點才全線搶通，停駛近11小時。高捷事後檢討指出，負責供電的第三軌與第一輛列車集電靴之間的固定高度，因不明原因出現落差，導致集電靴與三軌毀損後擴及後續列車。

議員鄭孟洳今天在議會部門質詢時指出，高捷上月發生最大故障，原因有無查清楚？此次疏散不是很理想，極端氣候下，全世界都有暴漲導致地鐵停駛案例，高雄大眾運輸如何疏散，有沒有標準作業流程？交通局有沒有盤點捷運、輕軌、渡輪及公車等公共運具若遇大規模災害如何疏散？應提前準備好把自然災後降至最低。

交通局長張淑娟表示，緊急疏散有建立SOP，高捷當天是找公車協助接駁乘客，因公車業面臨司機缺人無法支援，後來交通局協助找遊覽車才把排隊人數減少，事後高捷與計程車公會及遊覽車公會建立聯繫管道。事故原因9月24日開會討論，捷運公司與捷運局統包商意見不一致，已委託台灣鐵道技術學會事進行事故鑑定，約需3個月時間。

捷運局長吳嘉昌說，已要求高捷公司加強巡檢，每周要步巡，因極端氣候狀況多，另捷運公司檢討所有出入口防水，目前是200年洪水位再加110公分，會要求另加裝防水閘門，並加強演習、演練。

大眾運輸 極端氣候 議員 高捷 高雄捷運

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