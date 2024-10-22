台鐵高雄機廠開發案 在地里長呼籲守護難得的森林與文化資產
高雄在地里長、森林城市協會等生態文史團體上午在立法院舉行記者會，表示32公頃的台鐵高雄機廠內，有9公頃的森林，近千棵大樹環繞，並有近50年歷史的廠區文史，是全台灣規模最大，見證高雄港鐵路貨運的歷史的台鐵貨車工廠，若保留可仿效松菸、華山、橋頭糖廠模式活化發展。
記者會中表示高市府目前規畫基地開發，馬路將歷史場域大切八塊，森林與文史廠區所在位置大規模變更建地，故民間發起「台鐵高雄機廠開發案里長問卷調查」，訪查機廠周邊願意填寫問卷的里長共十位，都是緊臨機廠的行政里，十位里長一致希望9公頃森林原地保留畫做森林公園，保留17公頃森林文史公園園區，反對道路切割破壞，支持民間規畫版本，呼籲內政部長劉世芳能善加把關聽取民意，擋下並調整不當開發規畫，共同守護高雄市難得的森林與文化資產。
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