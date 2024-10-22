快訊

板殯電梯鋼索突斷裂「大怒神式下墜」 新北殯葬處回應、揭遺體最新情況

潭美恐現共伴效應！降雨猛烈且持續 1張圖看雨勢紫爆區

接班布局重頭戲！吳東亮次子 37歲吳昕豪將接台新人壽副董

台鐵高雄機廠開發案 在地里長呼籲守護難得的森林與文化資產

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
高雄在地里長、森林城市協會等生態文史團體上午在立法院舉行記者會，呼籲內政部長劉世芳能善加把關，聽取民意，擋下並調整台鐵高雄機廠內不當開發規畫，共同守護高雄市難得的森林與文化資產。記者曾學仁／攝影
高雄在地里長、森林城市協會等生態文史團體上午在立法院舉行記者會，呼籲內政部長劉世芳能善加把關，聽取民意，擋下並調整台鐵高雄機廠內不當開發規畫，共同守護高雄市難得的森林與文化資產。記者曾學仁／攝影

高雄在地里長、森林城市協會等生態文史團體上午在立法院舉行記者會，表示32公頃的台鐵高雄機廠內，有9公頃的森林，近千棵大樹環繞，並有近50年歷史的廠區文史，是全台灣規模最大，見證高雄港鐵路貨運的歷史的台鐵貨車工廠，若保留可仿效松菸、華山、橋頭糖廠模式活化發展。

記者會中表示高市府目前規畫基地開發，馬路將歷史場域大切八塊，森林與文史廠區所在位置大規模變更建地，故民間發起「台鐵高雄機廠開發案里長問卷調查」，訪查機廠周邊願意填寫問卷的里長共十位，都是緊臨機廠的行政里，十位里長一致希望9公頃森林原地保留畫做森林公園，保留17公頃森林文史公園園區，反對道路切割破壞，支持民間規畫版本，呼籲內政部長劉世芳能善加把關聽取民意，擋下並調整不當開發規畫，共同守護高雄市難得的森林與文化資產

台鐵 文化資產 記者會

延伸閱讀

環狀線板橋站開發 冠德為最優申請人

三鶯線捷開案永吉公園站今簽約 藝術廊道連通車站展陶瓷文化

賴素如捲入台北雙子星弊案入監1384天 假釋出獄赴士檢報到

活化歷史文化資產 台中市役所轉型為婚宴場所

相關新聞

視察金門小三通 邱垂正：重視縣府所提陸客簽證意見

陸委會主委邱垂正日前到金門視察小三通陸客出入境情況，並與縣府、議會等交換意見；邱垂正說，陸委會重視縣府提出落地簽、簽證效...

2024高雄萬聖節22公尺巨型南瓜燈 今晚試點燈搶先亮相

2024高雄萬聖節25、26日將在凹子底森林公園登場，今年最大亮點是在公園布置有史以來最高的南瓜燈，22公尺，大南瓜燈今...

金酒醱酵大樓工程延宕多年缺失一堆 議員提案移送調查處

金酒金寧廠醱酵大樓工程在106年動土，經歷7年，耗資超過11億，至110年完工，但至今仍有47項缺失，其中醱酵池因高度過...

周春米議會施政報告「五箭齊發」 屏東更具韌性希望城市

屏東縣長周春米今到議會施政總報告，提出「五箭齊發」縣政目標，屏東更韌性、全齡心照顧、觀光新戰略、產業星未來、安心過生活，...

空拍／高市凹子底森林公園冒出22米超巨大南瓜 超搶眼

高雄市政府舉辦的2024萬聖節活動將本周五起在凹子底森林公園登場，今年的最大亮點就是高達22米高的巨型南瓜燈，今天中午工...

5年才辦一次 屏東春日鄉3部落11月舉辦排灣族5年祭

屏東縣春日鄉力里、歸崇、七佳部落11月將舉辦排灣族五年祭，除了傳統祭儀外，鄉公所也舉辦展覽及音樂會等活動，並邀請民眾到部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。