高市府攜手國際大廠辦新創競賽 助攻AI應用服務

亞馬遜網路服務公司（AWS）與高市府合辦雲端創新競賽已開放線上報名，獲選團隊可進駐亞灣新創園，除享有亞灣國際計畫輔導措施，另可獲得企業提供的技術服務和行銷曝光等。

高雄市經發局今天發布新聞稿指出，「創新無懼 雲端助力 港都新創競技擂台-2024 AWS 國際大廠創新競賽」，已於9日起開放線上報名，收件至11月6日。

經發局表示，競賽活動邀請漢神百貨、金屬中心及中華電信等國際企業大廠，聚焦3大應用主題，智慧推薦服務（智慧百貨、零售）、智慧醫療，以及智慧城市，透過「企業出題、新創解題」競賽活動，鼓勵8年內的新創企業勇於挑戰這賽事，打造為產業與社會帶來創新價值的AI應用服務。

高雄市經發局長廖泰翔表示，市府推動「雙軸轉型」，包含數位轉型及淨零轉型，推動高雄邁向科技之都前進。在AI的趨勢浪潮中，新創是產業不斷變革成長的動力。

廖泰翔強調，市府近年挹注大量資源扶植創新創業，希望由政府領頭，在加速企業導入創新技術的同時，更吸引優秀新創落地高雄，共同豐富高雄科技創新生態圈，此次與AWS合作舉辦的新創競賽活動，期待能看到更多優秀新創與創新應用以高雄為基點，走向更寬廣的商業舞台未來。

主辦單位指出，為吸引更多的新創夥伴參與競賽，AWS邀請國內外策略合作夥伴，提供產業資源整合，以更深入的技術與商業諮詢，鼓勵新創團隊將AI、創新及永續等理念轉化為各種服務情境，設計出可商業化的創新應用構想，並拓展為跨域合作的機會。

獲選團隊可由AWS推薦進駐亞灣新創園，並獲得企業提供資源以及AWS雲端資源、技術服務、行銷曝光與國際資源等。