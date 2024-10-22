連江縣聚落保存之父曹以雄辭世 文化部頒贈旌揚狀
連江縣政府文化局前局長曹以雄9月22日辭世，享壽68歲。文化部政務次長李靜慧今天出席告別式並頒贈文化部旌揚狀，表彰其終生奉獻於連江縣聚落保存和軍事閒置空間再利用的文化發展。
文化部透過新聞稿分享，曹以雄擔任連江縣議員期間，提出長住連江縣的倡議，開啟連江縣聚落保存濫觴，被譽為「連江縣聚落保存之父」。其後擔任連江縣政府文化局長，以聚落保存為目標，號召社區夥伴，修復聚落老屋並活化再利用，促成連江縣數個聚落保存區的保存及發展，如大家耳熟能詳、享譽國際的北竿芹壁聚落建築群等。
卸任文化局長後，曹以雄致力戰地遺產的保存，進駐南竿12據點，開設連江縣唯一的獨立書店「刺鳥咖啡獨立書店」，進行據點活化工作。
文化部政務次長李靜慧表示，曹以雄一生推動長住連江縣，從擔任縣議員、文化局長及卸任公職後期間，全心全意投入聚落保存及軍事閒置空間再利用，讓人看見軍事據點轉譯、永續推廣的新可能，其辭世留給世人無限感念。
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