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高鐵南延是否進高雄車站？交通局：未來施工期約10年
台灣高鐵南延是否進入高雄車站受關注，議員李喬如今日在議會詢問進度。交通局長張淑娟說，目前替代方式是選高雄方案，交通部每次回復都是評估中，詳細方案的內容未看見，希望年底定案。
高市議會交通部門質詢議程進入第二天，民進黨議員李喬如希望交通局說明高鐵南延方案的詳細情況。
交通局長張淑娟說，高鐵南延原本有四個方案，左營、燕巢、高雄及小港方案，左營方案要「倒退嚕」，會影響正線，高雄方案是到火車站，小港方案會到機場去屏東，小港方案的成本更高，目前替代方案是高雄方案。
「錯誤的政策比貪汙還可怕！」李喬如痛批，當年高鐵規畫時，她就是支持高鐵應該要進入高雄車站三鐵共構，當時的行政院長連戰、俞國華及市長吳敦義，當年大家都不她聽的建議，「沒人信我，覺得是不可能的任務」。
李喬如說，當年沒有到高雄車站三鐵共構，現在又改要到高雄車站，到底定案了沒有？張淑娟說，目前替代方式是選高雄方案，但尚未正式定案，正在做規畫的資料蒐集，據了解，若進高雄車站，約有10年工程期。 李喬如要求市府重視市民身處長期施工的感受與不便。
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