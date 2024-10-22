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亞洲第6塞 高雄智慧號誌僅1%

聯合報／ 記者徐白櫻王勇超／高雄報導
高雄翠華路與中華路口往左營大路方向，號誌不連貫，引發民眾批評。記者王勇超／攝影
高雄翠華路與中華路口往左營大路方向，號誌不連貫，引發民眾批評。記者王勇超／攝影

高雄日前被國外導航生產商評為亞洲最塞城市第6名，市民指出鬧區許多道路的號誌不連貫，嘲諷「慢活高雄」；有議員昨質詢批全市AI智慧號誌控制系統建置率僅1%，要求市府提解方。交通局回應，短期會增設智慧號誌的路口。

高雄市交通局長張淑娟回應，燈號不連貫已做調整，但很多路口採多時相號誌，設計會與紅綠燈衝突，因此要兼顧安全，另，因AI智慧號誌控制系統成本高，每處約300萬元，目前已設100處，短期會以300處為目標，也會參考桃園市所建置的自動化路況及壅塞訊息推播系統，讓駕駛知道路況資訊。

高雄市區號誌常被指不連貫、出現走走停停的「梅花燈」，1名市民說，從左營區翠華路往左營大路，2公里路途等紅燈超過5次，美術館周邊則是遇到路口都要停車，宛如「梅花滿地開」，每次都走走停停，真的很浪費時間。

國外導航業者日前公布「全球交通最糟糕城市」排名，亞洲最塞城市前10名，高雄排第6名，多名市議員昨質詢時引述資料，要求交通局提解決對策。

市議員張博洋質疑，高雄市智慧號誌控制系統普及率僅1.1%、台北市5.3%，用路人無法提前預知壅塞路段改道因應，主幹道路口左轉車道及號誌不連貫要加強；議員黃香菽也說，高雄市交通愈來愈塞，每10公里平均花費26分鐘，而且不是只有上下班塞車，以前從三民區去漢神百貨約15分至20分鐘，現在變成半小時才能到，塞車代表城市繁榮，交通局責任要加重。

張淑娟解釋，高雄車行時間與前一期相較，確實增加20秒，主因是高雄很多工程正進行，市區交通量成長快10%，國道10號及台88快速道路周邊都是易壅塞點。

針對號誌不連貫，交通局解釋，一般規畫號誌周期同步可讓綠燈帶續進800至1200公尺，但若遇幹道是多時相路口，次要道路續進就會受影響，會衡量安全、效率，再增加綠燈續進能力。

塞車 議員 高雄市

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