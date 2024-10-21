馬祖藝術島作品「軍魂之光」獲IALD國際優秀獎

繼參展光州雙年展後，馬祖國際藝術島再獲矚目，第2屆作品「軍魂之光」獲今年IALD國際照明設計師協會國際優秀獎。文總秘書長李厚慶表示，獲獎讓世界再次看見台灣。

馬祖國際藝術島由中華文化總會、連江縣政府共同主辦，自2022年啟動至今，累積造訪人次超過6萬人，逾50名藝術家共襄盛舉。明年9月馬祖國際藝術島將迎來第3屆，並以「拍楸」（pha-i-u）為主題。

李厚慶今天透過新聞稿表示，馬祖的歷史和得天獨厚的景觀，無論是放眼台灣或是全世界，都是獨特而珍貴的存在，此次獲IALD國際照明設計師協會國際優秀獎作品「國家需要你：軍魂之光」，來自第2屆馬祖國際藝術島策展計畫「島嶼生息——島嶼時光」。

「軍魂之光」在台灣電力公司協力下，設置於因冷戰而退役的北竿電廠，帶領觀展者回顧台灣戰地歷史。同時展示1973年陸軍第257師（又稱陸軍精神軍團）挖掘和建造山壁的情景，當時設置的兩台西德MAN公司製造的柴油發電機組，現今依然矗立在隧道中。

李厚慶表示，過去北竿電廠因冷戰而退役，並被政府設為禁地，是民眾無法進來的場域，這次很開心跟台灣電力公司合作，首次打開這座具有歷史及軍事文化的電廠，並邀請一隱照明設計顧問、藝術家張榆鈞及舞蹈家郭乃妤等，以不同視角認識台灣戰地歷史。