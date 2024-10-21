快訊

獨／遭爆料是柯文哲「募款大臣」？邱佩琳澄清純幫忙：用哭窮形容柯絕不是事實

中職／羅昂5局已燒破百球 兄弟5局打完3：0領先獅隊

板殯電梯鋼索突斷裂「大怒神式下墜」 新北殯葬處回應、揭遺體最新情況

馬祖藝術島作品「軍魂之光」獲IALD國際優秀獎

中央社／ 台北21日電
隱身山洞中的北竿發電廠─國家需要你「軍魂之光」。圖／聯合報系資料照片
隱身山洞中的北竿發電廠─國家需要你「軍魂之光」。圖／聯合報系資料照片

繼參展光州雙年展後，馬祖國際藝術島再獲矚目，第2屆作品「軍魂之光」獲今年IALD國際照明設計師協會國際優秀獎。文總秘書長李厚慶表示，獲獎讓世界再次看見台灣。

馬祖國際藝術島由中華文化總會、連江縣政府共同主辦，自2022年啟動至今，累積造訪人次超過6萬人，逾50名藝術家共襄盛舉。明年9月馬祖國際藝術島將迎來第3屆，並以「拍楸」（pha-i-u）為主題。

李厚慶今天透過新聞稿表示，馬祖的歷史和得天獨厚的景觀，無論是放眼台灣或是全世界，都是獨特而珍貴的存在，此次獲IALD國際照明設計師協會國際優秀獎作品「國家需要你：軍魂之光」，來自第2屆馬祖國際藝術島策展計畫「島嶼生息——島嶼時光」。

「軍魂之光」在台灣電力公司協力下，設置於因冷戰而退役的北竿電廠，帶領觀展者回顧台灣戰地歷史。同時展示1973年陸軍第257師（又稱陸軍精神軍團）挖掘和建造山壁的情景，當時設置的兩台西德MAN公司製造的柴油發電機組，現今依然矗立在隧道中。

李厚慶表示，過去北竿電廠因冷戰而退役，並被政府設為禁地，是民眾無法進來的場域，這次很開心跟台灣電力公司合作，首次打開這座具有歷史及軍事文化的電廠，並邀請一隱照明設計顧問、藝術家張榆鈞及舞蹈家郭乃妤等，以不同視角認識台灣戰地歷史。

李厚慶 設計師 馬祖

延伸閱讀

高雄玉皇宮推廣歌仔戲藝術 贊助396張票邀高中生看戲

秋遊馬祖 連江縣府推打卡10大經典步道

馬祖觀光淡季 推創作沉浸式語音故事

府特展民主方舟台灣永續前行 賴總統19日主持開幕

相關新聞

空拍／高市凹子底森林公園冒出30米超巨大南瓜 超搶眼

高雄市政府舉辦的2024萬聖節活動將本周五起在凹子底森林公園登場，今年的最大亮點就是高達30米高的巨型南瓜燈，今天中午工...

亞洲第6塞 高雄智慧號誌僅1%

高雄日前被國外導航生產商評為亞洲最塞城市第6名，市民指出鬧區許多道路的號誌不連貫，嘲諷「慢活高雄」；有議員昨質詢批全市A...

高雄肉品市場 鬧區夜半殺豬惹鄰怨

高雄肉品批發市場位在市中心，長年三更半夜豬隻宰殺哀號聲讓鄰近住戶苦不堪言，原定今年啟動遷移計畫，負責營運的高雄地區農會擬...

視察金門小三通 邱垂正：重視縣府所提陸客簽證意見

陸委會主委邱垂正日前到金門視察小三通陸客出入境情況，並與縣府、議會等交換意見；邱垂正說，陸委會重視縣府提出落地簽、簽證效...

2024高雄萬聖節22公尺巨型南瓜燈　今晚試點燈搶先亮相

2024高雄萬聖節25、26日將在凹子底森林公園登場，今年最大亮點是在公園布置有史以來最高的南瓜燈，22公尺，大南瓜燈今...

全民運動會南市已奪3金2銀4銅 市長為代表隊授旗勉爭光

全民運動會10月26日至10月31日將在屏東登場，台南市長黃偉哲今天為南市代表隊授旗，上屆賽事，南市共計獲得74面獎牌，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。