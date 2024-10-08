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台南林百貨來了 focus 13商場揮軍高流將於打狗祭試水溫

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄林百貨揮軍高雄，斥資3億元在高雄流行音樂中心珊瑚礁群推出「focus 13」商場，明年初試營運前，今年打狗祭先試水溫。記者王昭月／翻攝
高雄林百貨揮軍高雄，斥資3億元在高雄流行音樂中心珊瑚礁群推出「focus 13」商場，明年初試營運前，今年打狗祭先試水溫。記者王昭月／翻攝

台南知名林百貨揮軍高雄，投資3億元在高流音樂中心珊瑚礁群場域設立「focus 13」商場，是高雄流行音樂中心最大OT案，搶在明年初試營運前，10月12、13日將先在打狗祭活動期間打造一座網美空間「試水溫」。

林百貨結合關係企業高青開發、高青生活，進駐高雄推「focus 13」新商場，經營團隊高青集團擁有林百貨、FOCUS時尚流行館、focus in 生活平台、林好商店、TORi Beauty等，以創意商業空間聞名。

「focus 13」預計明年第1季試營運，但今年搶先在即將登場的「打狗祭」暖身，賣場規畫一座結合水霧、清涼、泡泡、夢幻的網美空間，消費者可一次品嘗到創意冰品BO BO 冰及來自台南的幸福甜點「金桃家水果大福」、排隊名店「堯平布朗尼」、體驗「又又美復古拍貼機」等。

高青開發表示，高流珊瑚礁群曾是金、馬運輸與補給的重點樞紐的13號馬頭，取名「focus 13」是向歷史致敬。高雄市政府表示，經營內容結合文創設計、流行時尚、特色餐廳、咖啡廳，再結合愛河美景，預料將成注目焦點。

林百貨 珊瑚礁 高雄流行音樂中心

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