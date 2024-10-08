全國副議長聯誼會在高雄 曾俊傑力促投資、消費

山陀兒颱風過後，高雄市議會7、8日舉辦全國地方議會副議長聯誼會議，17名副議長聚集高雄進行議政交流。高雄市副議長曾俊傑大力行銷高雄，希望各地議會副議長多在高雄投資及消費。

全國地方議會副議長第4次聯誼會7、8日在高雄舉行，計有17名副議長與會；高雄市議長康裕成、苗栗縣議長李文斌、高雄市長陳其邁等人也出席。

陳其邁出席會議時感謝各縣市在高雄面臨風災時的機具、物資及人力的馳援，並向各縣市議會副議長表達敬意。曾俊傑說，全國各地舉辦的副議長聯誼會，他每場必到，認真交流與學習，期盼讓自己的議會更好。

曾俊傑並以凱米和山陀兒颱風為例表示，高雄在短短3個月面臨2次風災，均能迅速復建，展現城市堅韌生命力，非常值得各地學習，也感謝各縣市對高雄救災的相關協助。

曾俊傑不忘行銷高雄，他說，高雄是全國進步最快的城市，也是最值得投資的智慧城市，希望與會的副議長在高雄多多消費、投資及享受美食、美景。

高雄輕軌是全國第1條通行的輕軌，高雄市議會也安排「輕軌體驗之旅」，由愛河之心搭乘到前鎮之星，沿途欣賞美景，為全國各地方議會副議長聯誼會活動在高雄劃下句點。

高雄市議會今天新聞稿指出，副議長聯誼會每2個月舉辦1次，各地副議長定期進行議政交流和討論，提升議會的服務效能，並讓副議長們成為彼此最大助力。