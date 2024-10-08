議會2度因颱風延期 康裕成：高雄受創依然再起

受颱風山陀兒影響，高雄市議會2度變更議程並延到今天開幕，議長康裕成表示，偉大高雄人的韌性成就偉大城市，面對大自然運行讓高雄學到更多，即使受到重創依然再起越挫越勇。

高雄市議會第4次定期大會展開總計78天的議程，2度受到颱風延期至今天開幕。康裕成表示，高雄受到山陀兒重創，災後第1天從家出發到議會是「道路阻且長」，沿途樹倒，到處都是路障，行車艱辛萬分，也讓人對災情感到揪心。

康裕成表示，在市府和各界努力下，直至今日，道路交通恢復正常，已經能順利抵達議會。她強調，高雄是多災多難的城市，歷經最早的賽洛瑪颱風、嚴重的氣爆災難、各大小風災，但高雄一路挺過來。

「高雄人真的很了不起」康裕成說，偉大的高雄人擁有最堅韌的個性，面對大自然的運行，學到更多，高雄堅挺屹立，高雄人越挫越勇。

康裕成表示，高雄歷經蛻變，展現宜居、歡樂的魅力，十幾年韌性形成了不起的市民，高雄帶領大家迎向科技智慧的魅力城市，期盼議員和市府團隊共同努力，審查明年度總預算案，建設偉大高雄。

高雄市長陳其邁今天也出席議會開幕，在拜會高市議會國民黨團時，被國民黨高市議員劉德林質疑此次風災似乎未感受到中央關愛。陳其邁強調，災後即向總統賴清德回報，國軍也動員協助，行政院長卓榮泰也允諾會給最大支持。

國民黨高市議員白喬茵詢問立法院審查總預算會否會影響高雄救災復原？陳其邁說，救災會先以市府既有經費緊急處理，不足部分再向中央爭取，有些是長期計畫，若立法院總預算沒過，將會有影響，盼立法院能多支持。