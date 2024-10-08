高雄4飲料店突歇業「未發薪水」爆老闆跑路 勞工局出手

手搖飲料店「鶴茶樓」8月底爆出台北分店飲料出現數隻蟑螂，之後南部高雄4家分店也無預警顯示為「永久歇業」，原本總部稱最快2周內復業，但店面至今仍關閉，加盟主甚至未付租金、未繳貨款和支付員工9月薪水，傳言老闆早已跑路；高市勞工局回應已聯繫上雇主後，對方表示將於今日付薪；總部則說將由新加盟主接手，最慢10月底前恢復營業。

臉書粉絲專頁「高雄點 Kaohsiungtien」上月分享鶴茶樓高雄4家分店的截圖，Google上均顯示「永久歇業」，並表示「鶴茶樓怎麼了，一次4間改成永久歇業？」，分別是高雄三民十全店、鳳山五甲店、漢神自強店、鳳山青年店，4間店為同一名加盟主，其中自強店、青年店門口貼字條稱「系統突發異常，設備產生故障，故暫停營業，造成不便請見諒。」

總部上月中曾回應已聯繫上加盟主，對方稱因店內裝潢和設備更新，大約需停業3至4周，最快可以在2周內復業，不過一切僅以訊息告知，總部事後緩頰稱4間店業績很好，全台排名前段，也與客人互動良好，請大家給加盟主時間和空間。不過事隔近一個月，4間店仍為營業，不僅房東未收到房租、廠商未收到貨款，員工也未收到9月薪水。

先前鶴茶樓與伊藤潤二聯名商品，也有顧客已先付款未拿到實品。不少網友在臉書留言稱4間店確實仍歇業，「聽說老闆早已跑路，店內貴重器材也被當鋪搬光」、「員工一直問是否會恢復上班，原本說10月5日有結果，至今未回應，主管訊息不讀不回」，許多店員至今仍在放無薪假等待訊息或換工作，原本5日為發薪日也未有通知，總部也未追蹤進度。