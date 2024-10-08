不見中央官員勘災 陳其邁被問「賴清德對你有心結？」

高雄山陀兒颱風災損超過20億元，高市議會第四屆第四次定期大會也罕見地兩度延期，今天才正式開議。市長陳其邁循例拜會三黨團，國民黨議員提問，高雄災情慘重、水深火熱，卻不見行政院或賴清德總統勘災，得不到中央關愛眼神，是否如坊間傳聞，賴清德與陳其邁有心結。陳其邁尷尬笑說，行政院長卓榮泰已允諾會全力協助高雄災後復原。

今早市長陳其邁拜會國民黨團、民進黨團與無黨團結聯盟，大家都關注此次災情慘重及後續重建問題。

國民黨議員劉德林當面問陳其邁，高雄路樹傾倒等項災情多，中央在高雄拿這麼多票，高雄水深火熱，卻沒看到行政院、總統的關愛眼神，人沒來，起碼把經費撥下來，讓市長統籌運用好做事，市民回歸正常生活，是否如坊間盛傳「賴清德對你有心結？」

國民黨團總召黃香菽也追問，大家很好奇，前任總統蔡英文與現任總統賴清德兩人對陳其邁的態度好像有很大差別。黃香菽、劉德林相繼發問，在場的民進黨議員李喬如插嘴緩頰「真甘苦阿，麥相害」。