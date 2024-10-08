高市合辦GCTF國際研討會 21國專家學者與會交流

GCTF（全球合作暨訓練架構）「氣候變遷對海洋的影響」國際研討會日前首度移師高雄舉行，共21國學者專家與會交流。市府表示，盼國際友人了解高雄轉型發展經驗，促成更多國際合作機會。

GCTF（全球合作暨訓練架構）「氣候變遷對海洋的影響」國際研討會日前在高雄舉行。副市長羅達生歡迎來自21國包括氣候變遷、海洋及科學領域的國際學者專家齊聚高雄，並分享高雄打造智慧港灣，因應氣候變遷做出適切政策經驗。

市府行政暨國際處長張硯卿表示，研討會採實體與線上同步進行，共161名與會者討論交流，期盼到訪高雄的國際友人深度了解城市轉型發展經驗，提升高雄城市能見度，促成更多國際合作機會。

羅達生指出，高雄市利用智慧科技推動數位與淨零雙軸轉型，並深化港口國際合作。面對氣候變遷挑戰，制定涵蓋海洋碳匯計畫、進行海草復育與紅樹林植林等活動，以減緩氣候變遷的影響，更發展低碳農漁等措施，創造永續藍色經濟。

高市府也邀請聖克里斯多福及尼維斯駐台大使范東亞等人擔任國際講者，共同探討海島及港灣城市因應氣候變遷的治理策略及永續藍色經濟等議題。

張硯卿則介紹高雄港、駁二藝術特區的蛻變歷程，及在半導體、綠色運輸、演唱會經濟、城市外交等方面的成果。張硯卿說，面對全球氣候變遷挑戰，高雄樂於分享經驗，也盼促成更多合作機會，並透過參與國際活動，持續拓展城市外交。

市府行政暨國際處今天新聞稿表示，GCTF自2015成立以來，首度移師高雄辦理，高市府與外交部、美國在台協會、日本台灣交流協會、澳洲辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處，及國家災害防救科技中心、海洋委員會、國家人權委員會等單位合作，舉辦氣候變遷對海洋的影響國際研討會，成為全台首個參與GCTF合辦的地方政府。