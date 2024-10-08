影／災損達20億 陳其邁向盧秀燕等人說「我們會記在心裡」
山陀兒颱風重創高雄，整體災損達20億元，新北、台中等縣市派人力、機具協助高雄災後復原，市長陳其邁今早在議會公開表達謝意，並透露曾在一名支援人力的頭盔寫上「謝謝台中！」四個字，高雄市民都非常感激，會記在心裡。
高雄市議會第4屆第4次定期大會開議，陳其邁感謝議會、台電、台水等單位人員協助救災工作。陳其邁表示，這次災損應該超過20億元，他昨天已致電行政院長卓榮泰報告災損狀況，院長允諾會指示相關部會給予高雄最大協助。
現場媒體詢問陳其邁，是否致電台中市長盧秀燕，希望盧市長針對颱風的人力、機具可以繼續留在高雄多幫忙幾天。
陳其邁說，特別感謝台南、新北、桃園及嘉義等縣市派相關搶修人員來高雄協助救災，他前天在福山國小視察，看見台中救援隊伍，在一人的頭盔上簽「謝謝台中」，照片有傳給盧市長，這次各縣市都給高雄最大協助，高雄市民都非常感激，這個會記在心裡。
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