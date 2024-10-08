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影／災損達20億 陳其邁向盧秀燕等人說「我們會記在心裡」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁透露6日在台中市一名支援人力的頭盔簽名答謝。圖／高雄市府提供
高雄市長陳其邁透露6日在台中市一名支援人力的頭盔簽名答謝。圖／高雄市府提供

山陀兒颱風重創高雄，整體災損達20億元，新北、台中等縣市派人力、機具協助高雄災後復原，市長陳其邁今早在議會公開表達謝意，並透露曾在一名支援人力的頭盔寫上「謝謝台中！」四個字，高雄市民都非常感激，會記在心裡。

高雄市議會第4屆第4次定期大會開議，陳其邁感謝議會、台電、台水等單位人員協助救災工作。陳其邁表示，這次災損應該超過20億元，他昨天已致電行政院長卓榮泰報告災損狀況，院長允諾會指示相關部會給予高雄最大協助。

現場媒體詢問陳其邁，是否致電台中市長盧秀燕，希望盧市長針對颱風的人力、機具可以繼續留在高雄多幫忙幾天。

陳其邁說，特別感謝台南、新北、桃園及嘉義等縣市派相關搶修人員來高雄協助救災，他前天在福山國小視察，看見台中救援隊伍，在一人的頭盔上簽「謝謝台中」，照片有傳給盧市長，這次各縣市都給高雄最大協助，高雄市民都非常感激，這個會記在心裡。

山陀兒颱風造成高雄整體災損超過20億元，市長陳其邁今早在議會公開向所有支援災後復原的縣市團隊表達謝意。記者徐白櫻／攝影
山陀兒颱風造成高雄整體災損超過20億元，市長陳其邁今早在議會公開向所有支援災後復原的縣市團隊表達謝意。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁透露，6日在台中市一名支援人力的頭盔上寫下「謝謝台中！」四個字，感謝所有支援縣市。圖／高雄市府提供
高雄市長陳其邁透露，6日在台中市一名支援人力的頭盔上寫下「謝謝台中！」四個字，感謝所有支援縣市。圖／高雄市府提供

災損 陳其邁 高雄市

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