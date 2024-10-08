影／長輩化身電競選手全身動起來一起玩電玩 那麼厲害

長輩們化身電競選手，全場HIGH翻了！屏東基督教醫院今在三地門鄉舉辦「Switch樂齡遊戲活力健康動 vuvu電力GO十足」，長輩玩電玩遊戲，有三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉12個社區據點、文健站等250名長者組隊參加，科技體感遊戲互動，讓VUVU（排灣族語阿公阿嬤）以輕鬆愉快方式達到肌力鍛鍊、維持健康。

屏基醫療財團法人執行長余廣亮指出，以往大家覺得只有年輕人才玩電玩，國內外研究發現，運用體感遊戲輔助訓練，可以增進高齡者的大肌肉訓練並改善認知功能中的注意力、反應力、短期工作記憶，進而延緩長者失智與失能的風險；而且與年輕世代接軌，互動共融，減少高齡長輩對於科技產品使用上的隔閡和恐懼，活動證明電玩不是年輕人的專利，年長者也希望年輕一回，一起來玩電玩吧！

屏基醫療財團法人執行長室專案經理莊玉美說，三地門共融生活中心引進熱門任天堂遊戲機Switch，今年6月辦理Switch高齡體感遊戲互動式學習培訓課程，讓原鄉各社區據點24名照服員及志工體驗，大家期待推廣體感遊戲，三地門共融生活中心開放設備讓各據點帶長輩來享受電玩競賽的樂趣並體驗多元活動。

屏基指出，許多長輩從未玩過遊戲機，更從未握過遊戲手把，甚至連智慧型手機都沒使用，有些長輩無法適應感到排斥；也有長輩覺得很新奇，想知道現在年輕人在玩什麼遊戲，經過社工耐心講解示範，一開始雖跟不上，但嘗試後，長輩個個說，「好有趣」，即使行動不便坐在椅子上也能參與。長輩們也也開始較真成績，看自己是否有進步。

參與長輩91歲王朝賢開心說，眼、手、腳、腦部都動起來，玩得很開心。

今天電玩賽分個人組及團體組，個人組比賽項目有極限氣球及健身環胸大肌挑戰；團體賽則是哈囉UFO及400公尺接力，這群平均年齡72歲，最高齡92歲VUVU運用手部肌肉動作，揮手、搖晃、上下擺動等姿勢，努力地達成遊戲任務，其他隊員在一旁加油，大家滿頭大汗聲音快沙啞了。