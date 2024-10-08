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陳其邁證實台積電高雄廠擴充量能「將設P4及P5廠」
台積電高雄廠P1廠明年正式量產，P2、P3興建及規畫中，傳聞P4、P5已向市府提出申請。市長陳其邁今早證實，P3廠這個月會動工，P4、P5近日啟動環評程序。
台積電P1廠預計明年量產，1500名員工即將進駐高雄，另P2廠預計明年完工量產，P3廠在今年8月通過環評，即將動工。台積電高雄P4、P5廠近日已向高市府申請設廠，用地面積41公頃，整體面積合計58.2公頃。
高市議會今天開議，市長陳其邁說，台積電因應全球先進製程半導體需求，尤其是AI晶片等需求強勁，因應整個國際廠能快速需求，所以這個月（10月）P3 廠會正式動工，另幾個月前已告知市府，將增加先進製程P4、P5兩廠的擴建計畫，目前按照期程進行，最近就會啟動環評程序。
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