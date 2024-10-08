台積電高雄廠P1廠明年正式量產，P2、P3興建及規畫中，傳聞P4、P5已向市府提出申請。市長陳其邁今早證實，P3廠這個月會動工，P4、P5近日啟動環評程序。

台積電P1廠預計明年量產，1500名員工即將進駐高雄，另P2廠預計明年完工量產，P3廠在今年8月通過環評，即將動工。台積電高雄P4、P5廠近日已向高市府申請設廠，用地面積41公頃，整體面積合計58.2公頃。