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陳其邁證實台積電高雄廠擴充量能「將設P4及P5廠」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台積電高雄廠設在原中油高雄煉油廠土地，P1、P2廠即將陸續完工，現又傳出將設P4及P5廠。圖／本報資料照
台積電高雄廠設在原中油高雄煉油廠土地，P1、P2廠即將陸續完工，現又傳出將設P4及P5廠。圖／本報資料照

台積電高雄廠P1廠明年正式量產，P2、P3興建及規畫中，傳聞P4、P5已向市府提出申請。市長陳其邁今早證實，P3廠這個月會動工，P4、P5近日啟動環評程序。

台積電P1廠預計明年量產，1500名員工即將進駐高雄，另P2廠預計明年完工量產，P3廠在今年8月通過環評，即將動工。台積電高雄P4、P5廠近日已向高市府申請設廠，用地面積41公頃，整體面積合計58.2公頃。

高市議會今天開議，市長陳其邁說，台積電因應全球先進製程半導體需求，尤其是AI晶片等需求強勁，因應整個國際廠能快速需求，所以這個月（10月）P3 廠會正式動工，另幾個月前已告知市府，將增加先進製程P4、P5兩廠的擴建計畫，目前按照期程進行，最近就會啟動環評程序。

高雄市長陳其邁今早證實，台積電高雄廠的規模將由現有的 3廠擴充至5廠。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁今早證實，台積電高雄廠的規模將由現有的 3廠擴充至5廠。記者徐白櫻／攝影

台積電 環評 陳其邁

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