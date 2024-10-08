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颱風山陀兒致積淹水 屏東縣府籲落實災後清理

中央社／ 屏東縣8日電

颱風山陀兒造成屏東部分地區積淹水及環境髒亂，屏東縣政府表示，災後環境整頓、防治登革熱刻不容緩；啟動全面環境消毒同時，籲民眾自主檢查戶外花盆等積水容器。

山陀兒災後環境清理工作已接近尾聲，屏東縣長周春米指示全面啟動環境消毒，並呼籲縣民一起動手清理，邀請志工、各村里及公私部門全面投入孳生源清除，集中清理颱風後遺留積水、容器、淤泥堆積等，災後全面消毒，以減少登革熱病媒蚊孳生機會。

屏東縣政府環保局新聞稿表示，縣內今年1月迄今登革熱本土病例共9例，颱風後積水和雜物堆積，病媒蚊孳生風險隨之增加，登革熱防治刻不容緩；務必落實巡、倒、清、刷4步驟，尤其庭院、陽台、地下道、排水溝等容易積水區域，應自主檢查並清除戶外花盆、桶子、輪胎等積水容器。

環保局指出，環保志工持續投入病媒蚊孳生源清除工作，今年累計動員1萬3393人次，近期偕同各鄉鎮市清潔隊於放晴後陸續進行校園、市場及公共區域環境消毒，杜絕登革熱疫情。

屏東縣政府 災後 登革熱

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