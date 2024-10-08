心理諮商結合桌遊 高市「心靈角落工作室」獲補助

高雄市青創桌遊店「心靈角落工作室」創辦人為諮商心理師，他結合專業與桌遊，將心理、人際及社會文化融入遊戲，以特色桌遊讓玩家自我探索，達到減輕情緒低潮及負面情緒。

「心靈角落工作室」曾獲高雄市青年局參展補助，創辦人白詩淵除了提供桌遊，還跨足心理諮商、桌遊創作、劇本設計、遊戲出版等跨域工作，他以獨樹一幟且饒富寓意的桌戲，吸引不少玩家分享好評，成為解憂排壓的休閒新寵。

青年局今天新聞稿表示，白詩淵有超過15年的心理學資歷，他致力整合心理學和娛樂雙目標，積極開發寓教於樂的特色桌遊。品牌「心靈角落」源自一堂碩士班的課堂作業，畢業後希望用自身專業，為亟需關照的心靈找到休息角落。

白詩淵表示，10多年來憑藉對桌遊的熱忱，嘗試將心理議題融入桌遊開發出「小柔的最後一天-惡意時代」，希望透過遊戲讓玩家認識壓力、憂鬱等潛在自我情緒，進而覺察身心狀態，時刻關愛自己。

白詩淵回憶，曾在講座中有玩家透過遊戲劇本的故事，體認到身邊憂鬱症患者的生活艱困，以及陪伴尋短親友度過低潮的種種辛酸，不禁潸然；也有玩家表示，遊戲開始前，沒想過會有這般親臨實境的情緒感受，心病的折磨在遊戲中表露無遺，即使遊戲結束，仍令人難以釋懷。

青年局表示，「心靈角落」近期再推新作，以時下熱門話題「MBTI人格測驗」，開發人際關係桌遊「我的好朋友」。白詩淵說，這款遊戲特聘本店貓店長「管管」擔綱故事主視覺，萌度爆表的角色，必定擄獲玩家目光。

白詩淵指出，桌遊產業毛利低，原創桌遊又需要更多曝光才能打響市場。以往參展行銷幾乎都是「賠本參加」，所幸高市青年局給予參展補助，減輕昂貴攤位租金及相關展覽費用。

青年局長張以理表示，桌遊娛樂或設計出版首重品牌露出推廣知名度，因此無論實體參展或線上廣告行銷，都是青創政策強力推動的補貼項目。未來青年局將持續支持在地休閒娛樂產業，鼓勵年輕人發揮創意築夢。