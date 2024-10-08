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家長帶幼童在漁港釣魚被開單 哈瑪星居民反彈：矯枉過正

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市海洋局在鼓山漁港（圖）立牌禁止釣魚、水上活動、及丟棄廢棄物。記者王勇超／攝影
高市海洋局在鼓山漁港（圖）立牌禁止釣魚、水上活動、及丟棄廢棄物。記者王勇超／攝影

高雄鼓山漁港及渡船站附近的哨船頭公園，為了避免釣客甩竿危及行人，均立牌公告禁止釣魚，但當地居民說，有家長帶幼童在沒有行人的岸邊釣魚也被開單，質疑不先勸導就開罰「矯枉過正」。航港局說，在禁止釣魚的場所釣魚，依商港法可罰600元至3000元，但「處分沒有勸導這個項目」，民眾應到合法開放的垂釣區釣魚。

高雄哈瑪星的鼓山漁港彩繪屋前方的船渠，以及哈瑪星渡船站附近的哨船頭公園，因為多數時間風浪平緩，又容易步行抵達，許多在地人與外來的釣客都喜歡來這裡垂釣。但有些釣客甩竿拋投釣組時，一旁人行道仍有行人與自行車來往，民眾擔心被鉤子勾到，有網友發文痛批，「釣魚人天堂變成行人地獄」，高市海洋局、鼓山警分局、高雄港務警察總隊為此加強巡查。

住在哈瑪星的陳姓男子說，有些外來的釣客甩竿危及行人安全，或隨意亂丟垃圾，甚至妨礙工作船、漁船進出、整補，「被開單是剛好而已」，但有家長在沒有遊客經過的地方，教小孩釣魚，竟然也被開單，家長帶幼童在港邊釣魚是當地人的回憶，也僅在打發時間，應該勸導即可，直接開單是矯枉過正。

高市海洋局說，鼓山漁港有設置禁止釣魚公告，並有管理站人員及鼓山分局新濱派出所不定時巡查及勸導取締，若民眾違規釣魚勸導不聽，可依據漁港法開罰3萬至15萬元。

航港局南部航務中心主任張博彥表示，哨船頭公園禁止釣魚，且立有公告，釣客在此垂釣，可依商港法罰600元到3千元，而且商港法的處分項目不包含勸導，港警只能查獲違法釣魚，只能開單。

據了解，商港法針對違法釣魚者，第一次開罰600元，兩年內再犯罰金累計加倍，第五次起每次違規罰3000元，第十一次起除了罰款3000元，還會沒收釣具。警方透露，以往在鼓山漁港、哨船頭公園違法垂釣的民眾，會先用口頭勸導，但很多人等警察離開，就又回來釣魚，所以後來都依商港法開單，8月份至今已開罰約30件。

哈瑪星 港警 航港局 行人地獄

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