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活化高齡人才 屏縣府推「銀髮達人」 展現人生新風貌

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏縣府推「銀髮達人」計畫，創造世代交流外，也提高高齡人才的再利用，銀髮達人張勳翔，擅長摺紙，到社區帶領長輩們學習摺紙。圖／屏東縣府社會處提供
屏縣府推「銀髮達人」計畫，創造世代交流外，也提高高齡人才的再利用，銀髮達人張勳翔，擅長摺紙，到社區帶領長輩們學習摺紙。圖／屏東縣府社會處提供

為讓屏東長者分享人生閱歷及各種專長，屏東縣政府社會處推動「銀髮達人」培訓，再透過媒合至社區、學校或社團或進行教學傳承或經驗分享，屏東縣政府社會處表示，屏東縣老年人口逐步攀升，已進入超高齡社會，推動銀髮達人計畫除創造世代交流外，也提高了高齡人才的再利用，讓屏東長者退休生活過得充實又有趣。

縣府社會處表示，銀髮達人招募60歲以上退休長者，透過安排培訓老師授課，讓長者學員提升表達及教學能力後，再由縣府團隊媒合至各社區據點、學校等單位教學分享。計畫從2023年執行至今已培育29位達人，今年招募24位銀髮達人，預計投入20位進入社區服務，目前已媒合近70場次活動，持續招募、培訓更多銀髮達人，營造活躍老化友善城市。

「摺紙簡單易學，更重要的一點是老少咸宜，不需要場地、金錢可以隨時帶著走」，剛從郵局退休一年多的63歲摺紙銀髮達人張勳翔分享，最初學摺紙是為加強與孫子的互動，自學中學出興趣，輾轉之下透過縣府團隊媒合成為銀髮達人，並到各個社區教學分享，也讓他退休生活充實許多。

張勳翔分享，曾到社區遇到一位高齡98歲的阿嬤，阿嬤原先雙手無力，透過飛龍摺紙讓阿嬤動手玩起來，也讓陪同社工驚呼，第一次看到阿嬤全程專注的上課。

張勳翔說，這樣的場景是他最寶貴的教學動力，只要身體還可以，還有地方需要他，他就會繼續做下去。透過縣府的培訓課程提升教學技能，促進教學表達及風格魅力，未來繼續服務社區，讓更多長者感受到摺紙的樂趣與陪伴。

社會處表示，隨著人口老齡化趨勢的加劇，銀髮族需求日益多元，退休不久的長輩，大多身體狀況尚佳，經濟和生活各方面都能自主獨立，有些還學有專長或有長期投注時間學習才藝，縣府認為長輩們大半輩子累積的人生閱歷智慧和各種專長，很值得分享給大眾。

社會處說，除持續招募更多銀髮達人外，也會建置「屏東縣社區銀髮達人資料庫名單」， 並提供相關資訊給社區照顧關懷據點、區域社會福利服務中心、國民中小學、民間社團等單位，也鼓勵相關單位邀請達人教學傳承或經驗分享，提供發揮長者價值機會，達到健康老化、在地安老理念。

屏縣府推「銀髮達人」計畫，創造世代交流外，也提高高齡人才的再利用，銀髮達人張勳翔，擅長摺紙，到社區帶領長輩們學習摺紙。圖／屏東縣府社會處提供
屏縣府推「銀髮達人」計畫，創造世代交流外，也提高高齡人才的再利用，銀髮達人張勳翔，擅長摺紙，到社區帶領長輩們學習摺紙。圖／屏東縣府社會處提供
屏縣府推「銀髮達人」計畫，創造世代交流外，也提高高齡人才的再利用，銀髮達人張勳翔，擅長摺紙，到社區帶領長輩們學習摺紙。圖／屏東縣府社會處提供
屏縣府推「銀髮達人」計畫，創造世代交流外，也提高高齡人才的再利用，銀髮達人張勳翔，擅長摺紙，到社區帶領長輩們學習摺紙。圖／屏東縣府社會處提供
屏縣府推「銀髮達人」計畫，創造世代交流外，也提高高齡人才的再利用，銀髮達人張勳翔，擅長摺紙，到社區帶領長輩們學習摺紙。圖／屏東縣府社會處提供
屏縣府推「銀髮達人」計畫，創造世代交流外，也提高高齡人才的再利用，銀髮達人張勳翔，擅長摺紙，到社區帶領長輩們學習摺紙。圖／屏東縣府社會處提供
屏縣府推「銀髮達人」計畫，創造世代交流外，也提高高齡人才的再利用，銀髮達人張勳翔（中），擅長摺紙，到社區帶領長輩們學習摺紙。圖／屏東縣府社會處提供
屏縣府推「銀髮達人」計畫，創造世代交流外，也提高高齡人才的再利用，銀髮達人張勳翔（中），擅長摺紙，到社區帶領長輩們學習摺紙。圖／屏東縣府社會處提供
屏縣府推「銀髮達人」計畫，創造世代交流外，也提高高齡人才的再利用，銀髮達人張勳翔，擅長摺紙，到社區帶領長輩們學習摺紙。圖／屏東縣府社會處提供
屏縣府推「銀髮達人」計畫，創造世代交流外，也提高高齡人才的再利用，銀髮達人張勳翔，擅長摺紙，到社區帶領長輩們學習摺紙。圖／屏東縣府社會處提供
屏縣府推「銀髮達人」計畫，創造世代交流外，也提高高齡人才的再利用，銀髮達人張勳翔（右三），擅長摺紙，到社區帶領長輩們學習摺紙。圖／屏東縣府社會處提供
屏縣府推「銀髮達人」計畫，創造世代交流外，也提高高齡人才的再利用，銀髮達人張勳翔（右三），擅長摺紙，到社區帶領長輩們學習摺紙。圖／屏東縣府社會處提供
屏縣府推「銀髮達人」計畫，創造世代交流外，也提高高齡人才的再利用，銀髮達人張勳翔，擅長摺紙，到社區帶領長輩們學習摺紙。圖／屏東縣府社會處提供
屏縣府推「銀髮達人」計畫，創造世代交流外，也提高高齡人才的再利用，銀髮達人張勳翔，擅長摺紙，到社區帶領長輩們學習摺紙。圖／屏東縣府社會處提供

屏東縣政府 達人 銀髮族 長輩

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