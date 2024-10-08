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首對兩岸同性伴侶 高雄登記結婚

聯合報／ 記者徐白櫻陳宥菘／連線報導

台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化國家，但「兩岸同婚」遲未能落實，內政部九月開放兩岸同性伴侶在第三地結婚後，經面談等程序可在台辦理結婚登記，兩岸男同志伴侶Ryan和Righ搶得頭香，昨在高雄完成結婚登記，成為全台兩岸同婚首例。

在高雄經營民宿兼咖啡店的Ryan說，「終於登記結婚，真的很開心！」兩人於鼓山戶政所鹽埕辦事處完成登記，戶所主任王秋貴說，雖然是兩岸同婚登記第一樁，兩人已在美國登記結婚，除事前面談外，過程跟一般兩岸結婚程序沒有不同，戶政所特別準備幸福存錢筒相框給他們當結婚紀念品，「他們看起來真的好歡樂、好幸福」。

Ryan和Righ是兩岸男同志伴侶，Ryan在高雄經營民宿，結識從大陸來台旅行的Righ，兩人陷入愛河，三年多前已先在美國登記結婚。二○二○年十月，Righ申請來台團聚，卻因移民署拒絕而受阻。為此台灣伴侶權益推動聯盟（伴盟）組成義務律師團，協助提訴願、訴訟，歷經四年終於勝訴。

判決要求移民署應就Righ來台團聚申請進行面談等實質審認程序，內政部於上月十九日發布函釋為兩岸同婚解套。內政部長劉世芳當時表示，有五對兩岸同性伴侶取得結婚登記資格。

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