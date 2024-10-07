澎湖「走讀湖西．幸福長青」活動 80名長者參與重新認識在地

澎湖湖西鄉公所「走讀湖西．幸福長青」活動，近80名阿公阿嬤等長者，今天難得走入在地的偏鄉農漁村社區，重溫家鄉美景，重新認識熟悉的村莊與在地文化。

澎湖辦理「走讀湖西．幸福長青」活動，今天安排首梯近80名長者，由鄉長陳振中帶著長者一起走訪湖西南寮、北寮與鼎灣等傳統農村，坐小火車與專車瀏覽村莊，由專業導覽人員解說當地的歷史與特色，讓長者在記憶中再次找回家鄉的風土人情。

陳振中表示，活動讓長者們重新連結家鄉情感，並了解湖西家鄉發展過程，增進長者們身心健康，更能強化社區凝聚力，讓更多人將湖西鄉這份珍貴的鄉土記憶延續下去。

陳振中指出，湖西鄉22個村里中，每一個村莊都有其獨特的故事與歷史，都是我們共同的財富，希望透過走讀活動，不僅能讓長者們重拾記憶，更讓我們年輕一代懂得珍惜與傳承這些文化。

來自城北93歲林姓阿嬤也參加，對公所安排讓長者走出來，看看家鄉並與老朋友們相見敘舊，讓她很開心。

湖西鄉推出「走讀湖西．幸福長青」活動，今天起至16日共將舉辦6梯次，報名參加的70歲以上的長者，非常踴躍，總計近500人，透過實地走讀，讓長者們重新認識熟悉的村莊與在地文化。