金門古蹟永昌堂修復動工 陳福海：文化傳承重要一步
金門縣定古蹟「永昌堂暨浯陽小學校」，今天舉行修復工程動土典禮。縣長陳福海說，這工程不僅維護古蹟，更是文化傳承重要一步，盼吸引國內外遊客感受金門歷史魅力與文化厚度。
金門陽翟「永昌堂」建於明代宣德年間（約西元1435年），是陽翟陳氏信房前房小宗祠堂。民國24年，印尼華僑陳仲厚出資重建完竣，是少見融合中西方建築風格的宗祠建築。民國25年，右側「浯陽小學校」也完工。
陳福海表示，「永昌堂暨浯陽小學校」在民國104年列入縣定古蹟，這次修復工程，中央與金門縣政府共投入新台幣6224萬元預算。前人留下建築應慎終追遠繼續傳承下去，盼與民間一起努力把陽翟活化。
陳福海說，這項工程不僅是維護古蹟，更是金門文化傳承重大一步。這些古蹟將吸引更多國內外遊客，感受金門歷史魅力與文化厚度。宜蘭1個進士就變成觀光景點，金門陽翟有9個進士，應該更有這個條件。
文化局透過新聞稿表示，為提升教育價值，計劃在修復過程中舉辦至少2場專業教育訓練，讓更多民眾深入認識洋樓建築工藝與技術細節。此外，為讓民眾更直觀了解修復工作成果，也要求承包商以3D掃描記錄修復前後影像作為完整文資教材，用在後續教育推廣。
民國30至34年，永昌堂遭日軍占用。民國38年後，永昌堂及浯陽小學校被國軍占用作為師部指揮所。民國47年八二三砲戰爆發，永昌堂暨浯陽小學校改為簡易醫療站，後成為政戰隊及衛生連共用空間。民國83年國軍撤離，建築閒置至今。「永昌堂暨浯陽小學校」修復工程預定在115年3月30日完工。
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