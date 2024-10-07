快訊

2024年諾貝爾醫學獎得主出爐 美國兩學者共獲殊榮

下班記得帶傘！午後雷陣雨轟5縣市 警戒區域曝光

南極半島暖化一片綠油油 植被面積「驚人速度」擴張近14倍

衛武營製作動畫紀錄影片 講述軍營蛻變的前世今生

中央社／ 高雄7日電
衛武營國家藝術文化中心推出「大口呼吸吧！衛武營！」動畫紀錄影片，7日舉辦試映記者會，衛武營藝術總監簡文彬（右4）等人出席。圖／衛武營國家藝術文化中心提供（中央社）
衛武營國家藝術文化中心推出「大口呼吸吧！衛武營！」動畫紀錄影片，7日舉辦試映記者會，衛武營藝術總監簡文彬（右4）等人出席。圖／衛武營國家藝術文化中心提供（中央社）

衛武營國家藝術文化中心推出「大口呼吸吧！衛武營！」動畫紀錄影片，以訪談方式講述32年前推動軍事營區轉變為公園與藝術文化中心的「綠色革命」，讓人了解衛武營的前世今生。

「大口呼吸吧！衛武營！」動畫紀錄影片由衛武營國家藝術文化中心與多元知識型教育內容公司「臺灣吧」（Taiwan Bar）攜手推出，今天舉辦試映記者會，除向成就今日衛武營的先行者們致敬，也歡迎民眾10月10日到衛武營觀賞首映會。

緊鄰國道1號高雄交流道佔地67公頃的衛武營土地，早期為一片沼澤地，1950年代後作為國軍新生訓練營地，也就是現在眾人熟知的「衛武營」。

衛武營營區於1979年國防部軍事會議裁示中，卸下軍事用途任務，這片廣大且交通便捷的土地，即面臨該做何用途的眾多討論。1992年，在醫生詩人曾貴海為首的衛武營公園促進會努力下，促成了衛武營國家藝術文化中心的落成。

「大口呼吸吧！衛武營！」動畫紀錄影片，除了以動畫繪製搭配生動旁白外，也訪談多名促成衛武營成立的推手，包含今年8月離世的曾貴海、現任高雄市長陳其邁、建築師盧友義及蔡幸娥等人，讓民眾有機會認識這些得來不易的歷程。

衛武營藝術總監簡文彬表示，希望藝文場館除了沒有圍牆，也要讓藝術能輕易走進生活中，如此才不愧對30多年前這些綠色革命家及高雄市民們替高雄打造更宜居環境的期待。

衛武營將於10月10日舉辦Open House系列活動，4個廳院準備了管風琴、舞台劇、雙鋼琴、現代舞等30分鐘精彩劇場體驗等免費索票演出，戶外則有素人聲樂家獻唱、音樂Party以及黃昏市集等活動。

此外，10月10日也規劃於演講廳舉辦「大口呼吸吧！衛武營！」動畫紀錄影片首映會，首映會採自由進場制，歡迎民眾當天到衛武營觀賞。衛武營OpenHouse活動和索票訊息，可至官網（www.npac-weiwuying.orgwww.npac-weiwuying.org）查詢。

動畫 影片 衛武營 高雄市

延伸閱讀

剛入秋她驚高雄人已換上「一物」 在地人共鳴喊：高雄人的可愛

台中弘光科大學生日本取經 柯南原畫師親授繪畫

10月7部動畫新番：《轉生成貓咪的大叔》《凍牌~地下麻將鬥牌錄~》《蜻蛉高球》

《航海王》動畫25週年紀念新作《ONE PIECE FAN LETTER》

相關新聞

金門古蹟永昌堂修復動工 陳福海：文化傳承重要一步

金門縣定古蹟「永昌堂暨浯陽小學校」，今天舉行修復工程動土典禮。縣長陳福海說，這工程不僅維護古蹟，更是文化傳承重要一步，盼...

衛武營製作動畫紀錄影片 講述軍營蛻變的前世今生

衛武營國家藝術文化中心推出「大口呼吸吧！衛武營！」動畫紀錄影片，以訪談方式講述32年前推動軍事營區轉變為公園與藝術文化中...

屏東縣明年起新增8處路口科技執法 屏市、東港等7鄉鎮

提升交通安全，屏東縣政府警察局將於2025年1月1日起啟用8處新增的科技執法設備，將針對違規停車、車輛行經路口不停讓行人...

高雄橋頭科學園區籌設新創園區 2026年完工啟用

高雄橋頭科學園區預計明年完工，廠商也陸續進駐中。立委邱志偉指出，北高雄有成立新創園區的需求，在經濟部中小及新創企業署支持...

AI慕光城接待中心遭颱風重創 仍捐款百萬助力高雄重建家園

清景麟集團與三地開發集團攜手在高雄亞灣區推出「AI慕光城」頂級建案，造價不菲的接待中心在這次山陀兒颱風過境後意外成為「重...

汽車被路樹壓住仍被開255元停車單 高市交通局挨批擾民

山陀兒颱風本月3日登陸高雄，強風豪雨讓市區一片狼藉，路樹倒塌、斷枝的災情通報超過2500件。有民眾把汽車停在路邊停車格，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。