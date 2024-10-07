衛武營製作動畫紀錄影片 講述軍營蛻變的前世今生

衛武營國家藝術文化中心推出「大口呼吸吧！衛武營！」動畫紀錄影片，以訪談方式講述32年前推動軍事營區轉變為公園與藝術文化中心的「綠色革命」，讓人了解衛武營的前世今生。

「大口呼吸吧！衛武營！」動畫紀錄影片由衛武營國家藝術文化中心與多元知識型教育內容公司「臺灣吧」（Taiwan Bar）攜手推出，今天舉辦試映記者會，除向成就今日衛武營的先行者們致敬，也歡迎民眾10月10日到衛武營觀賞首映會。

緊鄰國道1號高雄交流道佔地67公頃的衛武營土地，早期為一片沼澤地，1950年代後作為國軍新生訓練營地，也就是現在眾人熟知的「衛武營」。

衛武營營區於1979年國防部軍事會議裁示中，卸下軍事用途任務，這片廣大且交通便捷的土地，即面臨該做何用途的眾多討論。1992年，在醫生詩人曾貴海為首的衛武營公園促進會努力下，促成了衛武營國家藝術文化中心的落成。

「大口呼吸吧！衛武營！」動畫紀錄影片，除了以動畫繪製搭配生動旁白外，也訪談多名促成衛武營成立的推手，包含今年8月離世的曾貴海、現任高雄市長陳其邁、建築師盧友義及蔡幸娥等人，讓民眾有機會認識這些得來不易的歷程。

衛武營藝術總監簡文彬表示，希望藝文場館除了沒有圍牆，也要讓藝術能輕易走進生活中，如此才不愧對30多年前這些綠色革命家及高雄市民們替高雄打造更宜居環境的期待。

衛武營將於10月10日舉辦Open House系列活動，4個廳院準備了管風琴、舞台劇、雙鋼琴、現代舞等30分鐘精彩劇場體驗等免費索票演出，戶外則有素人聲樂家獻唱、音樂Party以及黃昏市集等活動。

此外，10月10日也規劃於演講廳舉辦「大口呼吸吧！衛武營！」動畫紀錄影片首映會，首映會採自由進場制，歡迎民眾當天到衛武營觀賞。衛武營OpenHouse活動和索票訊息，可至官網（www.npac-weiwuying.orgwww.npac-weiwuying.org）查詢。