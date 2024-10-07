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屏東縣明年起新增8處路口科技執法 屏市、東港等7鄉鎮

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府警察局將於2025年1月1日起啟用8處新增的科技執法設備，即起展開3個月宣導期。圖／屏東縣警局提供
屏東縣政府警察局將於2025年1月1日起啟用8處新增的科技執法設備，即起展開3個月宣導期。圖／屏東縣警局提供

提升交通安全，屏東縣政府警察局將於2025年1月1日起啟用8處新增的科技執法設備，將針對違規停車、車輛行經路口不停讓行人、闖紅燈、未依標誌標線行駛及汽車未依規定行駛慢車道等交通違規取締，即起展開3個月宣導期。

屏東縣政府警察局統計，今年1月至9月底，屏東縣共發生2萬3680起交通事故，死亡人數105人，受傷人數達1萬7045人。

警方分析，違規行為是導致事故的主要原因，其中包括車輛行經路口不禮讓行人（48件）、闖紅燈（485件）以及未依標誌標線行駛（268件）；此外，違規停車不僅影響交通秩序，還可能間接造成交通事故。經詳細評估，在違規高發路段安裝科技執法設備，以減少此類事故的發生。

警局表示，新增的8處科技執法地點涵蓋交通違規及事故高發路段，包括屏東市廣東路與仁愛路口、九如鄉九如路與東寧路口、潮州鎮延平路600巷口、東港鎮堤防街與朝隆路東琉碼頭周邊、內埔鄉復興路段、枋山鄉的台1線456K北上周邊路段及恆春鎮中正路段等，這些地點將著重取締違規停車、車輛行經路口不停讓行人、闖紅燈、未依標誌標線行駛及汽車未依規定行駛慢車道等違規行為。

警方表示，科技執法設備防制交通事故發生，確保行車順暢，並引導駕駛人遵守交通規則。3個月的宣導期，提醒民眾注意新設置執法地點與重點取締，讓民眾有足夠時間了解和適應，避免因違規而受到處罰。

警察局長戴台㨗強調，設置科技執法設備的初衷並非以處罰駕駛人為目的，而是希望透過這些設備導正駕駛人的不良習慣，從而達到減少交通事故、保障道路順暢的效果。

屏東縣政府警察局將於2025年1月1日起啟用8處新增的科技執法設備，即起展開3個月宣導期。圖／屏東縣警局提供
屏東縣政府警察局將於2025年1月1日起啟用8處新增的科技執法設備，即起展開3個月宣導期。圖／屏東縣警局提供

交通事故 交通違規 屏東縣政府 科技執法 路口不停讓行人

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