快訊

家園尚未清理完…金山土石流釀災「長興宮險遭埋沒」 今又遇大雨淹水

12強賽／中華隊28人名單公布 3旅外助陣、4桃猿投手成最大團

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄橋頭科學園區籌設新創園區 2026年完工啟用

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄橋頭科學園區內的數位創新複合樓群去年11月動工，未來將在4樓成立新創園區。圖／邱志偉服務處提供
高雄橋頭科學園區內的數位創新複合樓群去年11月動工，未來將在4樓成立新創園區。圖／邱志偉服務處提供

高雄橋頭科學園區預計明年完工，廠商也陸續進駐中。立委邱志偉指出，北高雄有成立新創園區的需求，在經濟部中小及新創企業署支持下，未來將在橋科數位創新複合大樓成立新創園區，為廠商研發提供後盾，並協助產業轉型。南科管理局表示，相關工程已動工，新創園區預計2026年進駐啟用。

橋科總開發面積337公頃、總經費124.17億，共分六個工程發包施工，西區住商區80公頃、東區科園257公頃，採用區段徵收作業。園區廠商涵蓋積體電路、精準健康、智慧機械、航太、產業創新等產業，因鄰近國道一號、三號、台鐵、高鐵、捷運等，交通便利。

立委邱志偉說，北高雄是傳統螺絲扣件的生產重地，橋頭科學園區及北高雄產業園區興建中，若能設新創園區，能就近為科技及傳統產業提供服務，此想法獲得中央支持。

服務處指出，橋科數位創新複合樓群去年動工，占地2.7公頃，預計2026年中完工，除數位創新複合大樓、標準廠辦及保安大樓外，後續規畫新創園區進駐數位複合大樓4樓，以利新創產業取得大廠及產業鏈結資源。

新創企業 邱志偉 電路 高雄市

延伸閱讀

高雄農損9000萬！棗子芭樂最嚴重 陳其邁：希望農業部全品項現金救助

綠轟柯志恩沒資格選市長 藍回嗆：韓國瑜也被擋過預算

高雄年輕警員入民進黨 吳崢盼綠立委捍衛軍公教加薪3％預算

二仁溪景觀營造最後1期工程啟動 2025年8月完工

相關新聞

屏東縣明年起新增8處路口科技執法 屏市、東港等7鄉鎮

提升交通安全，屏東縣政府警察局將於2025年1月1日起啟用8處新增的科技執法設備，將針對違規停車、車輛行經路口不停讓行人...

高雄橋頭科學園區籌設新創園區 2026年完工啟用

高雄橋頭科學園區預計明年完工，廠商也陸續進駐中。立委邱志偉指出，北高雄有成立新創園區的需求，在經濟部中小及新創企業署支持...

AI慕光城接待中心遭颱風重創 仍捐款百萬助力高雄重建家園

清景麟集團與三地開發集團攜手在高雄亞灣區推出「AI慕光城」頂級建案，造價不菲的接待中心在這次山陀兒颱風過境後意外成為「重...

汽車被路樹壓住仍被開225元停車單 高市交通局挨批擾民

山陀兒颱風本月3日登陸高雄，強風豪雨讓市區一片狼藉，路樹倒塌、斷枝的災情通報超過2500件。有民眾把汽車停在路邊停車格，...

綠轟柯志恩沒資格選市長 藍回嗆：韓國瑜也被擋過預算

立法院二度將明年度總預算案退回程序委員會，高雄市議會民進黨團今早開記者會，批評國民黨立委柯志恩沒有支持總預算，對不起高雄...

高雄修繕爆搶工 加碼請不到師傅

颱風山陀兒帶來強風，高雄市住家窗戶、採光罩、鐵皮屋、超商落地窗破損嚴重，修繕業生意接單接到手軟，更爆發搶工潮，加碼還不一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。