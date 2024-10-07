高雄橋頭科學園區籌設新創園區 2026年完工啟用

高雄橋頭科學園區預計明年完工，廠商也陸續進駐中。立委邱志偉指出，北高雄有成立新創園區的需求，在經濟部中小及新創企業署支持下，未來將在橋科數位創新複合大樓成立新創園區，為廠商研發提供後盾，並協助產業轉型。南科管理局表示，相關工程已動工，新創園區預計2026年進駐啟用。

橋科總開發面積337公頃、總經費124.17億，共分六個工程發包施工，西區住商區80公頃、東區科園257公頃，採用區段徵收作業。園區廠商涵蓋積體電路、精準健康、智慧機械、航太、產業創新等產業，因鄰近國道一號、三號、台鐵、高鐵、捷運等，交通便利。

立委邱志偉說，北高雄是傳統螺絲扣件的生產重地，橋頭科學園區及北高雄產業園區興建中，若能設新創園區，能就近為科技及傳統產業提供服務，此想法獲得中央支持。

服務處指出，橋科數位創新複合樓群去年動工，占地2.7公頃，預計2026年中完工，除數位創新複合大樓、標準廠辦及保安大樓外，後續規畫新創園區進駐數位複合大樓4樓，以利新創產業取得大廠及產業鏈結資源。