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AI慕光城接待中心遭颱風重創 仍捐款百萬助力高雄重建家園
清景麟集團與三地開發集團攜手在高雄亞灣區推出「AI慕光城」頂級建案，造價不菲的接待中心在這次山陀兒颱風過境後意外成為「重災戶」，不過兩大集團不僅「光速」復原，昨更捐出100萬元給高市前鎮金瑞竹社區發展協會，協助需修繕的國中、小及有需要的家庭，展現企業責任。
「AI慕光城」由新加坡SCDA國際建築團隊規劃設計，今年7月31日動土，分2期推出，2期總銷合計約420億元，是南台灣最大的單一造鎮案，公開上市後，超過2300組客人預約賞屋，不意斥資近億元打造的接待中心，原訂本月4日進場開賣，卻遇上山陀兒颱風，頂蓋吹掀、內部設備受損頗嚴重，以致開放參觀計畫被迫延後。
清景麟集團指出，這座接待中心原是為「AI慕光城」2期工程，但這次不敵17級強風而損壞，將藉此機會檢討設計上的問題，並重新打造穩固又時尚的全新接待中心。
集團表示，這次亞灣區災情嚴重，清景麟集團與三地開發集團也深感關切，因此決定捐贈100萬元助力前鎮區民重建家園，昨由董事長林湘甯代表捐贈給前鎮區瑞竹社區發展協會，統籌協助需修繕復原的里民及國中小學，希望與大家一起度過難關。
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