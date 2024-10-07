汽車被路樹壓住仍被開225元停車單 高市交通局挨批擾民

山陀兒颱風本月3日登陸高雄，強風豪雨讓市區一片狼藉，路樹倒塌、斷枝的災情通報超過2500件。有民眾把汽車停在路邊停車格，被斷掉的樹枝壓住無法移車，交通局收費員仍開立255元停車費的停車單。消息在網路傳開後，網友一片罵聲，痛批「擾民」。高市交通局今天說，已連繫車主，將主動撤單。

有網友在臉書社團爆料公社發文表示，路過高雄民族二路時，看到一輛停在路邊停車格內的銀色轎車，被路樹斷掉的樹枝砸到，造成車頂與車身多處受損，也因為樹枝壓住而無法移車，但擋風玻璃上仍夾著2張停車單。

貼文一出，引發網友熱議。有網友說「颱風天被樹插著不能動很倒楣了，交通局民族上的停車格真愛收費」、「這特殊原因應該能申訴吧」、「還需要人民申訴就太沒效率了，擾民」。也有網友說「收費員可以自己做決定嗎，他也是職責所在」、「停車的當下，就要付費」、「公務人員只是在盡他的責任做事」。