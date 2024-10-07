綠轟柯志恩沒資格選市長 藍回嗆：韓國瑜也被擋過預算

立法院二度將明年度總預算案退回程序委員會，高雄市議會民進黨團今早開記者會，批評國民黨立委柯志恩沒有支持總預算，對不起高雄市民，沒資格選市長。國民黨高市黨部回嗆，過去綠營也曾擋過韓國瑜市府預算，民進黨議員雙標；政治口水和淹水一樣令人討厭，不如把心力用來關懷災民。

高雄綠營不滿藍白聯手封殺總預算，9月23日初次開記者會嗆國民黨，今早高市黨部主委黃文益又率7位湧言會議員開記者會。黃文益批評柯志恩「玩兩面手法」，議員李喬如直批柯志恩在立院投票時「落跑」、「沒資格參選市長」。

黃文益說，此次山陀兒颱風災情嚴重，治水要持續不能有空窗期，否則難保明年颱風季不會又淹水造成重傷害；柯志恩在高雄走透透、搏感情，卻又不支持總預算，不支持高雄建設，要選市長的人不能這樣含含糊糊，國民黨與民眾黨立委應該要回頭是岸。

議員黃秋媖指出，在野黨若對總預算有意見應該先收下，送到委員會再來討論，明年總預算攸關重要治水經費，北高雄需要更多治水預算及災後重建，人民的需求不該淪為政治計算的犧牲品。

國民黨高市黨部發言人張永杰指出，上周高雄遭受重大颱風災情，上萬戶民眾停水停電長達4天之久，黨部主委柯志恩向立院黨團協調後留在高雄協助市民朋友，卻遭民進黨的立委和議員抹黑造謠、噴政治口水，令人遺憾。