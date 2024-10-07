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澎湖TPASS通勤月票上線 民眾搭乘車船暢行無阻

中央社／ 澎湖縣7日電

澎湖TPASS公共運輸通勤月票今天上線，副縣長林皆興說，澎湖TPASS創下4項第一，包括率先實施通勤月票的離島、離島交通船納入、縣民免費申辦和累積里程換儲值金等，未來將推短天期月票。

澎湖TPASS公共運輸通勤月票今天在車船處馬公候船室，由副縣長林皆興、澎湖縣政府秘書長蔡淇賢、交通部公路局副局長張舜清、高雄區監理所長李瑞銘和國民黨縣議員許國政、無黨籍縣議員魏睿宏、無黨籍縣議員蘇陳綉色等人共同啟動，並現場完成申請搭乘體驗。

林皆興表示，澎湖TPASS在交通部與一卡通等單位的協助下，今天正式開通，是台灣第20個縣市啟動，澎湖縣民可搭乘島內16條公車路線和離島交通船，暢行無阻，未來期盼能推出短天期的澎湖TPASS2.0，結合高鐵與台鐵等交通，讓旅客可一條通的在澎湖暢遊。

林皆興指出，澎湖TPASS公共運輸通勤月票的開通，創下通勤月票的離島、離島交通船納入、縣民免費申辦和累積里程換儲值金現等4項第一縣市，歡迎縣籍民眾踴躍申請使用，提高公共運輸的使用率，並達到節能減碳目標，同時還有週週抽和月月抽等活動。

張舜清表示，今天在澎湖見證公共運輸發展的里程碑，尤其澎湖更是離島縣市第一個推出澎湖TPASS的地方，公路局下一步將協助澎湖推出短天期的TPASS，供觀光遊客使用，讓澎湖成為觀光大縣。

澎湖車船處表示，澎湖TPASS公共運輸通勤月票今天上線，只要有縣民公車卡與車船月票卡，售價新台幣210元和1000元，其中縣民公車卡以設籍於馬公、湖西、白沙、西嶼4鄉市民眾申辦，縣民車船卡限設籍七美、望安2離島鄉，購買票卡費用由縣府補助完全免費，另外還有非縣籍的紀念卡等，則需自付。

TPASS 公共運輸 澎湖縣

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