鐵皮違建成凶器 高雄優先拆

山陀兒颱風吹落高雄不少建築鐵皮、鋼架等，成了「飛行凶器」，有議員建議，違建風災耐受度要納入拆除排序評估，且此次還有超市屋頂光電板被掀翻，因高雄配合中央政策，允許鐵皮違建屋頂可依法轉化為合法光電建物，結構恐有疑慮，盼一併檢討。

高市府拆除大隊表示，已針對颱風釀災的鐵皮違建戶建立清冊，列入優先拆除。

內政部最新統計，高雄「新違建」的未結案數多達11萬件，六都第1，頂樓加蓋或陽台外推的鐵皮很常見。前鎮區3日有鐵皮屋頂遭吹飛，損壞台電供電線路，造成前鎮街、擴建路、新生路、鎮華街等地2840戶停電；三民區鼎信街一處停車場鐵皮也造成多輛轎車受損，空拍畫面猶如災難片，後續求償棘手。

颱風過後，高雄四處可見強風吹落的鐵皮或鐵架，市府統計，廣告招牌災情477件，建物毀損734件，行政院長卓榮泰上周答詢時，呼籲地方政府管理鐵皮屋頂，以免颱風時變「血滴子」。

「屋頂鐵皮違建或頂樓光電板會變成飛行凶器，不能簡單歸類天災。」受災市民說，颱風威力可怕，這次不會是最後一次，這種潛在違建應藉此次風災通盤檢討。

議員許采蓁形容，許多危險畫面被網友戲稱「山陀兒順便幫高雄拆違建」，目前違建拆除以具立即危險性為主，建議應將風災耐受性加入安全評估考量，重新調整違建拆除優先等級，並參考雙北收費，由違建戶負擔。