高雄修繕爆搶工 加碼請不到師傅

颱風山陀兒帶來強風，高雄市住家窗戶、採光罩、鐵皮屋、超商落地窗破損嚴重，修繕業生意接單接到手軟，更爆發搶工潮，加碼還不一定請得到鐵工師傅，業者說，案量太多，修繕恐要等上十天、半個月。

強風過境後的高雄，有如被轟炸過，市府全力動員，花2天清完妨礙主要幹道的傾倒樹木、毀損店招，但許多被吹掀的鐵皮屋、窗玻璃、採光罩，至今等不到工人來修。有民眾叫不到師傅來修玻璃窗，怕入夜後遭蚊蟲進攻，苦不堪言。

統包工程業者莊晉勳說，修繕業師傅日薪約2500到3500元，平日手頭都有案子，本來就缺工，颱風過後更是大搶工，願接案的1天加個500元跑不掉，「如果不是急迫的案子，建議等10天過後，報價應會回穩些」。

王先生家陽台鐵窗經強風橫掃已搖搖欲墜，好不容易找到業者拆，2名師傅報價逾1萬，相當每人1天工資5000元，他擔心鐵窗掉落釀災，忍痛都得花。

宋姓業者說，這次吹落的以屋瓦、鐵皮及屋頂浪板居多，有民眾屋頂掀飛，頂樓佛堂或房間下雨會漏水，就會先排修。且修繕狀況多，師傅2人一組，1天最多做3個客戶，若修浪板，需考量隔熱層，一次要出動4名師傅，1天頂多接2案。「鐵工修繕時須爬上、爬下，萬一跌下來可能變成工安事件，辛苦錢不好賺」。

小港許姓玻璃業者說，店裡含他只有兩個人在做，有些案子可能要排到1、2個月後，「急也沒用，就是照排隊」。鳳山區建國路玻璃行劉姓業者說，5組師傅每天做到深夜11時，後面還有1、200單排隊。

「案子真的接不完。」高雄鳳山一家玻璃行業者說，礙於人情，老客戶或親友會盡早處理，等不得的就不接。苓雅區黃姓業者說，現在年輕人都不做修玻璃這行，以後技術可能斷層。

宋姓鐵工業者說，最近生意比颱風前好一倍，都是急單。邱姓鋁窗業則說，新式鋁窗現在有加強泥作填縫的加固技術，但老屋案量太大，做不來。另一名業者說，師傅不夠，叫料也要等，只能挑急案先作，他建議民眾窗戶加設「氣密條」，較能減緩風力衝擊。