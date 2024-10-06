馬公海洋文化漁樂祭登場 紫微宮廣場湧現人潮

「2024馬公海洋文化漁樂祭」今天在馬公鎖港紫微宮前廣場登場，馬公市長黃健忠說，活動不僅是文化與產業的結合，更是對海洋資源的尊重與熱愛，期盼讓更多人認識澎南漁村產業。

馬公海洋文化漁樂祭以「浪潮繪卷」與「鹹鹹市集」為亮點，今天由澎湖縣農漁局長陳高樑、無黨籍縣議員蘇陳綉色、民進黨籍縣議員呂黃春金、觀光署澎管處秘書林瑋傑、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康、馬公市長黃健忠、紫微宮總幹事許日卿等人為活動揭開序幕；廣場湧現人潮。

馬公市長黃健忠表示，馬公海洋文化漁樂祭今年邁入第5年，延續「馬公好厝邊」的精神，今年移師至馬公澎南的漁村重鎮舉辦，並透過小管體驗、在地美食饗宴、浪潮繪卷小管小夜燈創作與鹹鹹市集等四大核心活動，呈現鎖港小管產業文化，讓民眾深度體驗澎南地區海洋文化的多樣性與獨特漁村風情與文化底蘊。

馬公海洋文化漁樂祭原預計5日舉辦，但受颱風山陀兒影響延至今天傍晚在紫微宮前廣場登場，現場結合在地鎖港小管的產業文化，有近60個攤位與精采的藝文展演，提供民眾融合傳統與現代的文化盛典。