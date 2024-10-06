高雄車站天棚灌木植披挺過颱風 自行車道鋪設完畢

交通部鐵道局南部工程分局今天表示，高雄車站天棚上方種植以台灣原生種植物為主的灌木植被，這次並未被颱風山陀兒吹倒；此外，天棚自行車道已鋪設完畢，將配合地下站體完工同時啟用。

高雄市副市長林欽榮今天下午在交通部鐵道局南部工程分局段長張維舜、市府地政局長陳冠福等人陪同下，視察71期重劃區內高雄車站天棚災後情況。

張維舜表示，高雄車站天棚上方種植以台灣原生種植物為主的灌木植被，在颱風山陀兒肆虐下「扛住了」，並沒有被強風吹倒；此外，站東路、站西路倒伏路樹均已加派人力加速復原，最晚明天即可扶正完畢。

張維舜指出，高雄車站天棚的自行車道已鋪設完畢，人行道將於10月底完工，天棚正辦理命名活動中，將配合地下站體完工同時啟用。

林欽榮也前往鐵路地下化（高雄計畫）園道，視察樹木扶正及環境清理、枝葉排除等作業，並了解衛武營公園旁的國泰路二段及南京路沿線樹木傾倒排除情形。

地政局發布新聞稿表示，據工務局公園處統計，同盟三路至大順三路綠園道（含71期重劃區）由於山陀兒颱風約有400餘株樹木倒伏，今天地政局土開處協請施工廠商，共派遣大型施工機具7部、施工人員20餘人，協助工務局加速清理工作。

工務局公園處表示，衛武營為眾多市民休憩場域，預計明天中午前可完成衛武營公園旁的國泰路二段沿線人行道環境清理。

高市府統計，截至今天下午3時，高雄市仍有818戶停電；今天國軍支援兵力1280人次、車輛機具150輛次，包括圓鍬10支、鏈鋸60組及推土機等。