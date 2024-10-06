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「盆栽是活的藝術」盆栽創作展即起到10/13潮州展出  

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣潮州鎮公所即日起到10月13日舉辦盆栽展，歡迎大家到潮州日式文化園區參觀。記者劉星君／攝影
屏東縣潮州鎮公所即日起到10月13日舉辦盆栽展，歡迎大家到潮州日式文化園區參觀。記者劉星君／攝影

屏東縣潮州鎮公所原訂10月5日舉辦龍騰潮進寶盆栽展，因山陀兒颱風影響延期一天，鎮公所迅速理場地、場布後今天開展，展出100多盆各式盆栽創作，屏東縣盆栽創作藝術學會總幹事蘇明隆形容，盆栽是活的藝術，照顧好才會長得更好，也邀請大家來領略盆栽藝術之美。

屏東縣盆栽創作藝術學會、潮州鎮公所舉辦盆栽展覽，今在潮州日式建築文化園區開幕，展出100多件盆栽作品，分為大品、中品、小品和席次組、創意組，由評審評比評出金銀銅牌與總冠軍。

屏東縣盆栽創作藝術協會總幹事80歲蘇明隆這次參展作品獲中品組冠軍，80歲蘇明隆是國小老師退休，年輕時投入盆栽藝術創作，這次他獲得金牌作品是樹材石朴，蘇明隆說，兩年前跟友人購買，養在盆裡至少40年，經過許多前輩製作過，這兩年內還有發展空間，經過他的修飾、整枝，由粗而細。

「盆栽是活的藝術！」蘇明隆說，有樹木才會有朝氣，將樹木形狀縮小在60公分內（中品），看到嫩芽長出來時有股衝動、活力感，現今盆栽展示是秋冬樹相，沒有葉子，要逐一修剪葉，玩盆栽很療癒，心情都變好。

屏東縣盆栽創作藝術協會理事長陳枝財說，展出每個盆栽都有作者的特色，盆栽是經過長年累月，從一棵小小的苗到養到很大，然後要縮小在盆栽中，「經歷過程很辛苦，比養一個孩子還要辛苦」，大家都很保護，避免損傷。

這次參展中獲得總冠軍是來自高雄的75歲的林木生，他說，他從20幾年前從恆春購得樹材象牙樹，盆栽成長過程中經整枝、鋁線造景，象牙樹很好培養，耐寒、耐熱都沒有問題。

潮州鎮公所指出，盆栽展不畏風雨，雖然開幕因颱風延期一天，即起展出到10月13日，邀請加趁個國慶假日可以到潮州走走，欣賞盆栽藝術創作。

屏東縣潮州鎮公所舉辦盆栽展，獲得中品組冠軍蘇明隆與其盆栽。記者劉星君／攝影
屏東縣潮州鎮公所舉辦盆栽展，獲得中品組冠軍蘇明隆與其盆栽。記者劉星君／攝影
屏東縣潮州鎮公所舉辦盆栽展，獲得總冠軍的是來自高雄的林木生。記者劉星君／攝影
屏東縣潮州鎮公所舉辦盆栽展，獲得總冠軍的是來自高雄的林木生。記者劉星君／攝影
屏東縣潮州鎮公所即日起到10月13日舉辦盆栽展，歡迎大家到潮州日式文化園區參觀。記者劉星君／攝影
屏東縣潮州鎮公所即日起到10月13日舉辦盆栽展，歡迎大家到潮州日式文化園區參觀。記者劉星君／攝影
屏東縣潮州鎮公所即日起到10月13日舉辦盆栽展，歡迎大家到潮州日式文化園區參觀。記者劉星君／攝影
屏東縣潮州鎮公所即日起到10月13日舉辦盆栽展，歡迎大家到潮州日式文化園區參觀。記者劉星君／攝影
屏東縣潮州鎮公所舉辦盆栽展，獲得總冠軍的是來自高雄的林木生的盆栽。記者劉星君／攝影
屏東縣潮州鎮公所舉辦盆栽展，獲得總冠軍的是來自高雄的林木生的盆栽。記者劉星君／攝影

屏東縣 山陀兒颱風 盆栽

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