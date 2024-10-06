山陀兒肆虐 慈濟號召青年志工清掃家園、啟動災後關懷

山陀兒颱風肆虐，災損嚴重，慈濟基金會把握周末發起號召青年志工，結合鄰里走入校園或社區環境整理、清潔打掃，同時啟動安心家訪逐戶關懷鄉親，透過志工關懷，傳遞祝福平安的心。

長治鄉長興國小校園許多老樹遭傾倒，校長陳淑蕙說，校園百年老樹因颱風傾倒，樹木的淺根讓她心痛不已。請專家檢視後得知損壞嚴重，對小朋友的學習環境造成困難。慈濟屏東防災應變中心接到長興國小需協助清理校園，慈濟志工與青年志工投入協助災後復原清掃。

「年輕人的力量匯集起來成為強大能量！」屏東科技大學青年志工陳柏辰說，山陀兒颱風後看到屏東的災情，心中萌生了想為家鄉出一份力的念頭，期望能幫助受災者盡快恢復家園，利用課餘加入志工行列，幫忙恢復校園環境。

校長陳淑蕙感恩教育處副處長廖麗華及慈濟志工、慈青幫忙，對學校需求提供及時支援，讓復原工作迅速進行，經過清掃後，學校可以順利在星期一開學。