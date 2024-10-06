高雄路樹災情超過2500件 專家坦言樹穴太小「風災之外也需檢討人禍」
山陀兒颱風肆虐高雄，高雄路樹災情超過2500件，列管的珍貴老樹更有76棵受損、33棵伏倒。專家說，這次樹倒的主因要是因為天災，但也有人禍可以檢討的空間，許多人行道的樹穴太小，周圍被混凝土包圍，樹根無法往下生長，遇強風橫掃就倒塌，「這次颱風來，可說是當頭棒喝」。高市工務局公園處說，辦理人行道改善或新建時，將以擴大樹穴方式規劃，改善樹木種植環境。
山陀兒颱風直接侵襲高雄，更颳起17級強風暴雨，所造成市區不少路樹倒塌。位於新興區民生一路和復興路口的一棵大榕樹，因為外型被修剪得宛如安全帽，成為熱打卡景點，不敵山陀兒強風慘遭連根拔起；三民區榕樹公園內1棵有135年歷史的榕樹也被吹倒，讓居民感到惋惜。
記者直擊，颱風過後在市區的博愛路、中山路等主要幹道，種在紅磚人行道上的行道樹有許多都被強風吹倒。這些行道樹幾乎都是種植在1公尺見方、甚至面積更小的樹穴上，周圍則是被混凝土包圍。許多伏倒的行道樹根部剛好就是正方形樹穴的形狀，根部連同泥土的厚度只有30公分、40公分。
一名運匠的計程車停在中山路的停車格內，不料山陀兒颱風期間，被倒塌的行道樹砸到車身，造成板金受損。運匠無奈說，樹根這麼淺，「難怪颱風一來就倒」。
高雄森林城市協會理事長莊傑任說，山陀兒颱風陣風最強17級，連鐵皮屋、貨櫃都被吹得滿天飛，樹會被吹倒也是正常的，但也有人禍可以檢討的空間。
莊傑任表示，高雄的行道樹都直接種大樹，雖可以快速看到成果，但因沒有做讓樹根可以展開的開拓性樹穴，導致颱風來，造成許多樹木倒塌，可說是對表面工程的當頭棒喝。若市府完善規劃樹穴並設置通氣管，雖然無法完全避免樹木被吹倒或吹斷，至少可以減少災損。
公園處表示，截至昨天下午3時許，已經受理路樹倒塌或斷枝的災情2577件，發生災情的路樹以菩提樹、小葉欖仁、榕樹、印度橡膠為主，經調派人力與機具，已經清除2477件，另有100件在處理中。
高市農業局說，這次颱風造成高雄市特定紀念樹76棵受損，其中有33棵倒伏，尤其在颱風登陸的小港區，17棵特定紀念樹金龜樹皆有受損，顯見颱風的強大，颱風過境後，已協請樹木保護專家到現場勘查各受損紀念樹木，並指導監管單位進行後續維護工作；另針對有影響安全可能的樹木，將依程序儘速解除列管交由監管單位進行移除。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言