守護海洋永續觀光 澎湖產官學界發表共同宣言

觀光署澎湖國家風景區管理處「永續x菊島：海洋永續旅遊對話與綠遊市集」今天在澎湖遊客中心登場，產官學與觀光圈代表簽署「守護海洋 永續觀光」宣言，保護海洋生態、推動永續旅遊。

這次活動包括澎湖縣政府、內政部海洋國家公園管理處、環境部、農業部、國家海洋研究院、海洋科技博物館、台灣海洋大學、高雄與澎湖科技大學、澎湖觀光圈等產官學界及菲律賓觀光部台灣分處等近200人與會。

澎湖遊客中心戶外廣場還有環境永續、社區技藝保存、親子DIY、二手永續循環四大主題的永續綠遊市集，並讓民眾品嘗在地好味餐食。

澎管處長洪志光率產官學與澎湖觀光圈代表簽署「守護海洋 永續觀光」宣言，另外，安排多場專題演講。

澎湖縣政府秘書長蔡淇賢說，澎湖四面環海，縣政府以放射狀的方式，結合縣內中央與地方各單位，全力推動維護海洋生態永續工作，近年來珊瑚礁復育達2600多平方公尺、清除海底覆網高達16萬公斤，還有黃錫鯛、馬糞海膽、遠海梭子蟹等20種魚蝦蟹貝類放流，近7年高達5500萬尾（顆或粒）。

洪志光表示，海洋是澎湖的母親、旅遊的基礎，在「守護海洋 永續觀光」的前提下，結合中央與地方平台，一起營造成為海洋旅遊專區，未來每年都會持續推出海洋永續旅遊對話，讓民眾認識清海、淨海與知海，共同守護澎湖海洋。