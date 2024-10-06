高雄藤枝聯外道路3座橋梁檢測 10月14日分時段交管

林保署屏東分署預定14日檢測高雄六龜區及桃源區藤枝聯外道路3座橋梁，包含舊潭橋、寶山一號橋及寶山二號橋，屆時將分時段交管，提醒民眾經過路段時遵循管制措施。

林業及自然保育署屏東分署今天發布新聞稿指出，為提升藤枝聯外道路橋梁通行安全，預定14日於高雄市六龜區及桃源區藤枝聯外道路舊潭橋、寶山一號橋及寶山二號橋3座車行橋梁進行檢測作業。

林保署屏東分署表示，檢測作業所需要的重機械檢測車輛將占用橋面全車道，為維護遊客及車輛安全，檢測期間將管制橋梁通行，採分時段暫封閉道路並進行人車管制。

林保署屏東分署指出，3座橋梁封閉管制時段各別為，寶山二號橋從上午10時至上午10時40分，及上午11時至上午11時40分；寶山一號橋從下午1時至下午1時40分，及下午2時至下午2時40分；舊潭橋從下午3時20分至下午4時。

林保署屏東分署提醒，屆時民眾應配合現場交管指揮與管制告示牌通行，近橋頭2端車輛應靠右依序停置，勿靠近工區，並遵循現場工作人員管制措施。