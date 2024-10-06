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高雄里長被罵到想辭 他曝求修樹清溝等了近1年「心好累」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
山陀兒颱風吹倒多棵路樹，蕭清翔曾多次建議區公所修剪路樹，但直到颱風登陸前，樹都沒人修。蕭清翔提供
山陀兒颱風吹倒多棵路樹，蕭清翔曾多次建議區公所修剪路樹，但直到颱風登陸前，樹都沒人修。蕭清翔提供

山陀兒颱風造成高雄市21萬戶停電，大寮區占2萬多戶，里民停電3天，把里長當情緒出口，大寮里長蕭清翔承受巨大壓力，直至今早全里復電才暫鬆口氣，但他也質疑市府從未聽進建議，「早從去年12月就多次建請區公所修剪路樹、清水溝，沒一件有做到」蕭因風災心累，昨口頭稱要請辭，盼市府、區公所注重他們心聲。

山陀兒颱風從林園、小港一帶登陸，因處於暴風中心，風力威猛，颱風過境後，社區滿目瘡痍，多處電桿被掃斷，從颱風登陸前陸續停電，其中大寮、林園停電戶數就有5萬2000多戶，台電積極搶後，今早陸續復電。

有里民停電3天，因無電可用，將里長當情緒出口，三隆里長蕭國欽昨率里民到台電大寮服務所抗議，大寮里長蕭清翔則因遲未復電飽受里民責罵，遭受巨大壓力，因風災三天未闔眼，又碰到不理性里民，心累的他表示將向區公所請辭。

今早三隆里、大寮里全區復電，兩名里長鬆口氣，蕭清翔受訪時，口氣仍語帶無奈，里民無電可用他已盡力協調，要搶修也得顧及工人安全，但還是有人不滿意，「里長真的做得很累」。

蕭清翔說，里內因電桿被颱風摧毀，造成停電多日，其實早從去年底，他就多次拜託區公所修剪路樹、清水溝，但每次反應甚至在里務會報上也講了，卻沒人行動，最終只換來一句經費不足。

他說，有些路樹幾乎包住電線桿，市府仍沒人出面，是台電出來修剪，但也僅將路樹剪成「Ｙ字型」，避免樹木影響電線，但樹沒修，風災一來全掃斷，難道這不是影響停電的原因？是要他們里民自己處理嗎?

蕭清翔今提出多張里內滿目瘡痍的照片，部分路樹橫躺路面，還有颱風登陸當天里內積淹水狀況，他不滿稱，為了水溝、路樹，會勘已辦了3、4次，哪一次有用？颱風來襲前的9月12日，他在里務會報上再拜託區公所一次，但也沒動靜，開會、會勘都是辦好看，盼市府、區公所重視地方聲音。

蕭清翔曾多次建議區公所修剪路樹，但直到颱風登陸前，樹都沒人修。蕭清翔提供
蕭清翔曾多次建議區公所修剪路樹，但直到颱風登陸前，樹都沒人修。蕭清翔提供
蕭清翔曾多次建議區公所修剪路樹，但直到颱風登陸前，樹都沒人修。蕭清翔提供
蕭清翔曾多次建議區公所修剪路樹，但直到颱風登陸前，樹都沒人修。蕭清翔提供
山陀兒颱風吹倒多棵路樹，蕭清翔曾多次建議區公所修剪路樹，但直到颱風登陸前，樹都沒人修。蕭清翔提供
山陀兒颱風吹倒多棵路樹，蕭清翔曾多次建議區公所修剪路樹，但直到颱風登陸前，樹都沒人修。蕭清翔提供
蕭清翔曾多次建議區公所修剪路樹，但直到颱風登陸前，樹都沒人修。蕭清翔提供
蕭清翔曾多次建議區公所修剪路樹，但直到颱風登陸前，樹都沒人修。蕭清翔提供
蕭清翔曾多次建議區公所修剪路樹，但直到颱風登陸前，樹都沒人修。蕭清翔提供
蕭清翔曾多次建議區公所修剪路樹，但直到颱風登陸前，樹都沒人修。蕭清翔提供
山陀兒颱風吹倒多棵路樹，蕭清翔曾多次建議區公所修剪路樹，但直到颱風登陸前，樹都沒人修。蕭清翔提供
山陀兒颱風吹倒多棵路樹，蕭清翔曾多次建議區公所修剪路樹，但直到颱風登陸前，樹都沒人修。蕭清翔提供

停電 山陀兒颱風 路樹

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