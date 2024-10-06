高雄全民找路牌這條路最引人遐想 一面多少錢答案揭曉

山陀兒颱風重創高雄，多處路牌被吹飛，民眾風雨後瘋找路牌合影，有人驚覺路牌「身高」達180公分，著名的排毒色情街「九如二路」路牌也被拿下，引人遐想；由於不少路牌「寄生」路燈、號誌桿，隨桿斷裂掉落，工務局迄今無法統計損失數量，一面路牌從施作到懸掛完成，成本費約2000元，從網友曝光路牌數量計算，恐怕得花數10萬元。

高雄市區遭山陀兒強風吹襲，許多路口路牌遭吹飛掉落馬路，臉書社團「高雄點」在風雨過後，發起「全民找路牌」的照片集集樂活動，不少民眾或扛、或站和遭強風吹落在地的路牌拍照。

有網友形容指，「把路牌舉得像國旗一樣驕傲，也是厲害了」、「看來這條街是他的地盤了」、「以後你就是美術東二路扛霸子」、「拿下九如二路，令人最想去的地方」，各種和路牌留影的畫面，讓網友笑稱「高雄人就是樂天」。

究竟此次山陀兒颱風吹落多少路牌？掌管市區道路路牌的工務局道路養護工程處指出，遭吹飛的路牌陸續找回來，部分被民眾撿起送交派出所，部分路牌懸掛在路燈和號誌桿上，隨著桿子斷裂一起掉落地面，各屬於公園處和交通局管轄，因此目前難估算多少路牌損壞或遺失。