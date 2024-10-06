聽新聞
0:00 / 0:00

燒王船最高潮 東港迎王落幕

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
甲辰正科東港迎王平安祭典昨舉行送王－燒王船儀式，王船在熊熊火光中燃燒，載著千歲爺返回天庭。記者潘奕言／攝影
甲辰正科東港迎王平安祭典昨舉行送王－燒王船儀式，王船在熊熊火光中燃燒，載著千歲爺返回天庭。記者潘奕言／攝影

甲辰正科東港迎王平安祭典昨天舉行「送王」（燒王船）儀式，造價1200萬的王船與堆滿的天庫、金紙在熊熊火光中燒化殆盡，載著千歲爺返回天庭，同時將瘟疫災禍帶走，也宣告本科的東港迎王落幕。

燒王船是恭送代天巡狩的千歲爺返回天庭的儀式，是迎王祭典的句點，也是最高潮。老一輩認為，燒王船的同時會帶走瘟疫等不好的東西，最好別看。但隨著時代演變，迎王成為文化祭典，「燒王船」更是不可錯過的精采祭儀，吸引滿滿人潮。

昨天凌晨2點多，七角頭轎班合力將王船拉至東港鎮海公園沙灘，工作人員隨即將一袋袋的天庫、金紙填塞船身兩側「添儎」，由於這次迎王遇到颱風，沙灘流失加上天庫等物品潮溼，搬運特別辛苦。

工作人員歷時3小時，裝設前、中、後3支船桅升起船帆，再升上帥燈、帥旗，隨後在沙灘上開出一道水路，凌晨5點16分鞭炮聲大響，王船起航，工作人員點燃添儎物資，火舌由船頭延燒至整艘船身，熊熊火光照亮會場，民眾紛紛拿起手機、相機捕捉船身沒入烈焰的精采片刻，直至最高的中桅於清晨7點多倒下，王船化為飛灰，象徵送王儀式完成，本科東港迎王祭典也告落幕。

東港 燒王船 迎王

延伸閱讀

正式落幕！東港迎王今晨燒王船 送千歲爺返天庭帶走瘟疫災禍

僅次莫拉克！山陀兒走過台東沙灘不見了 上萬漂流木覆蓋海邊

東港迎王颱風攪局 千歲爺指示王船法會等科儀按表進行

東港迎王遇颱風...鎮海沙灘流失 民眾動員前往搶救天庫

相關新聞

陸客回來了？ 金門迎「正港首發團」

繼大陸踩線團、首發團相繼來金門，廈門97名團客與19名自由行旅客，昨上午搭乘8點半的小三通新武夷客輪抵達金門，相比前兩團...

燒王船最高潮 東港迎王落幕

甲辰正科東港迎王平安祭典昨天舉行「送王」（燒王船）儀式，造價1200萬的王船與堆滿的天庫、金紙在熊熊火光中燒化殆盡，載著...

金門生命線慶創會十周年 服務5萬人次志工分享點滴

社團法人金門縣生命線協會今天迎來創會十周年，包括台灣總會、金門縣長陳福海及生命線的會員、志工都齊聚昇恆昌金湖飯店為其獻上...

影／金管處辦行軍體驗500民眾熱情參與 緬懷古寧頭戰役

「雄壯、威武...」金門國家公園管理處今天下午14時許在古寧頭戰史館舉辦 「古寧頭戰役75周年-行軍體驗與聚落探索活動」...

正式落幕！東港迎王今晨燒王船 送千歲爺返天庭帶走瘟疫災禍

甲辰正科東港迎王平安祭典今日舉行送王－燒王船儀式，吸引大批遊客湧進鎮海公園參與。造價1200萬的王船與堆積的天庫、金紙，...

山陀兒颱風閃過 睽違6年府城迎媽祖巧合 信徒嘖嘖稱奇

台南400甲辰年府城迎媽祖日前圓滿落幕，睽違6年遶境一連兩天，在9月28日、29日總計多達50頂神轎、100多個陣頭、動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。