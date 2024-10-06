燒王船最高潮 東港迎王落幕

甲辰正科東港迎王平安祭典昨天舉行「送王」（燒王船）儀式，造價1200萬的王船與堆滿的天庫、金紙在熊熊火光中燒化殆盡，載著千歲爺返回天庭，同時將瘟疫災禍帶走，也宣告本科的東港迎王落幕。

燒王船是恭送代天巡狩的千歲爺返回天庭的儀式，是迎王祭典的句點，也是最高潮。老一輩認為，燒王船的同時會帶走瘟疫等不好的東西，最好別看。但隨著時代演變，迎王成為文化祭典，「燒王船」更是不可錯過的精采祭儀，吸引滿滿人潮。

昨天凌晨2點多，七角頭轎班合力將王船拉至東港鎮海公園沙灘，工作人員隨即將一袋袋的天庫、金紙填塞船身兩側「添儎」，由於這次迎王遇到颱風，沙灘流失加上天庫等物品潮溼，搬運特別辛苦。

工作人員歷時3小時，裝設前、中、後3支船桅升起船帆，再升上帥燈、帥旗，隨後在沙灘上開出一道水路，凌晨5點16分鞭炮聲大響，王船起航，工作人員點燃添儎物資，火舌由船頭延燒至整艘船身，熊熊火光照亮會場，民眾紛紛拿起手機、相機捕捉船身沒入烈焰的精采片刻，直至最高的中桅於清晨7點多倒下，王船化為飛灰，象徵送王儀式完成，本科東港迎王祭典也告落幕。