陸客回來了？ 金門迎「正港首發團」

繼大陸踩線團、首發團相繼來金門，廈門97名團客與19名自由行旅客，昨上午搭乘8點半的小三通新武夷客輪抵達金門，相比前兩團僅20多人，這次超過百人抵金，也讓金門旅遊業者表示，這次是「正港首發團」。

大陸福建省公安廳出入境管理局9月27日公告，恢復福建省居民和居住證持有人申辦赴金門「個人旅遊簽注」或「團體旅遊簽注」後，首批經小三通入境金門旅遊團，象徵兩岸觀光往來正逐步恢復。

金門在大陸十一長假的末端迎來陸客，這次有116人同船來訪，年齡層偏年輕，當中不少都是親子旅遊，遊客說，金門很乾淨、東西便宜又好吃，來之前特別有做好美食攻略的功課。

也有年輕夫婦帶著一歲半的女兒前來，年輕媽媽說，上次來金門時還沒有懷孕生子，這次聽說恢復陸客遊金，她立刻跟丈夫帶著年幼的女兒來玩，超期待的。

據了解，先前陸客首發團與踩線團都僅有20多人，這次有近百人，所以金門旅遊業者稱，感覺這次比較像是真正的首發團，10月10日之後，應該就會有更多自由行旅客過來。

廈旅國際總經理王文欽說，這次專程帶著幾位老朋友過來走走，並指定要去吃金門正宗的圓頭溫體牛肉火鍋吃到飽，上次他來踩線團時，一吃就覺得很驚艷，也才台幣800多元，CP值很高。

大陸旅客抵達金門後，先後參觀了水頭聚落、建功嶼、慈湖三角堡、湖下海堤、金門大橋等地，深入體驗金門的歷史文化與自然景觀。隔日將參觀南石滬公園、沙美老街、太湖漂浮斑馬線、昇恆昌廣場、山后民俗文化村、獅山砲陣地、迎賓館及陳景蘭洋樓等地，並親身感受金門特色的「砲彈鋼刀」，行程緊湊。

縣府觀光處表示，對於未來開放福建省外的居民來金門旅遊，以及簡化辦證程序寄予厚望，期望政策能夠逐步放寬，吸引更多來自不同地區的旅客，同時縣府將持續配合政策開放與兩岸旅行社合作。