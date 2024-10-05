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歡慶重陽節 金門表揚14位模範老人弘揚敬老美德

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海今天親自表揚全縣14位模範老人，每位得獎長者在家人們與各鄉鎮長的陪伴下一一上台接受表揚。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天親自表揚全縣14位模範老人，每位得獎長者在家人們與各鄉鎮長的陪伴下一一上台接受表揚。記者蔡家蓁／攝影

為慶祝重陽節金門縣政府於今天舉行「113年度模範老人表揚活動」，由縣長陳福海親自表揚全縣14位模範老人，每位得獎長者在家人們與各鄉鎮長的陪伴下一一上台接受表揚，陳福海表示，希望透過這些活動的舉辦，表達對金門高齡長者的敬愛與重視，喚起民眾要多多照顧及關懷長者。

包括陳福海、金城鎮長李誠智、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家、金寧鄉長楊忠俊、烈嶼鄉長洪若珊等人都到場出席祝賀，共同為模範長者獻上祝福，典禮開場還由可愛的小朋友上台演唱「甜蜜蜜」，贏得滿堂掌聲。

陳福海在致詞時表示，金門的長輩走過苦難的歲月，為後輩立下典範，這些長輩們不但要養家活口、教育子女，有時更要投入村里間的事務，身兼工作與家庭教育、公益事業等不同的社會責任，所以縣府特別在重陽節前夕舉辦模範老人的表揚活動，是希望讓更多人看見這些長輩們的付出，並由他們的表現來激勵後輩，一起投身公益與村里事務，讓社會環境更為和諧美好。

社會處長黃雅芬指出，縣府自9月中旬開始，陸續展開各鄉鎮「關懷90歲以上長者及百歲人瑞」的慰問活動，並將持續推出多項系列活動，與民眾共同關懷高齡長者，進一步弘揚敬老尊長的傳統美德，讓重陽節更具意義。

此次表揚的模範長者共有14位，分別為金城鎮- 陳扁、林長獻、王振利、李鳳祥；金湖鎮-徐進財、呂世強、呂坤山；金沙鎮-陳允義、黃水源；金寧鄉-徐金塔、翁金丕、莊天信；烈嶼鄉-陳清華、洪天賞。

金門縣長陳福海在致詞時表示，金門的長輩走過苦難的歲月，為後輩立下典範，希望讓更多人看見這些長輩們的付出，並由他們的表現來激勵後輩，讓社會環境更為和諧美好。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海在致詞時表示，金門的長輩走過苦難的歲月，為後輩立下典範，希望讓更多人看見這些長輩們的付出，並由他們的表現來激勵後輩，讓社會環境更為和諧美好。記者蔡家蓁／攝影
全縣14位獲獎模範老人，很多都是熱心公益，積極投入村里事務與公益活動的長輩。記者蔡家蓁／攝影
全縣14位獲獎模範老人，很多都是熱心公益，積極投入村里事務與公益活動的長輩。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天親自表揚全縣14位模範老人，並與獲獎者合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天親自表揚全縣14位模範老人，並與獲獎者合影。記者蔡家蓁／攝影

重陽節 金門 陳福海

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