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金大社團博覽會熱鬧登場 展現校園青春活力

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國立金門大學社團博覽會今天熱鬧展開，與會貴賓參觀各特色攤位，並給同學鼓勵。圖／金大提供
國立金門大學社團博覽會今天熱鬧展開，與會貴賓參觀各特色攤位，並給同學鼓勵。圖／金大提供

國立金門大學社團博覽會今天在金大榕園草坪區域熱鬧展開，吸引了來自各院系的新生及在校生參與，活動現場不僅匯聚了來自校內多個學生社團賣力介紹自家特色，招攬團員，活動也邀請當地特色小吃參與，讓不少新生參加後，都覺得很好玩。

包括金門縣政府副縣長李文良、參議陳祥麟、金大學務長董燊教授等人今天都到場參與，受到學生會長等師生的熱烈歡迎；李文良在致詞時表示，學生社團是大學生發展多元能力的重要途徑，希望透過這次博覽會，能讓每位同學找到屬於自己的舞台，培養團隊合作精神，並從中學習到規劃與領導能力，為未來的職涯發展奠定堅實的基礎。

陳祥麟則對活動表示高度肯定，他提到看到金大學生們如此熱情洋溢地投入社團活動，感受到無比的欣慰與感動，期盼每位同學都能透過參加社團，結識更多夥伴，充實自己的大學生活，並發展斜槓人生的能力。警察局交通隊及金防部代表也到場進行宣導，希望同學多注意交通安全及報效國家。

董燊也代轉校長陳建民對學生從事社團的重視，強調社團活動在大學生活中的重要性，他說，社團活動不僅僅是娛樂，更是自我學習與挑戰的機會。參加社團能幫助大家拓展視野、建立人際網絡，成為更具競爭力的未來人才。鼓勵所有同學積極參與社團活動，充實大學生活的每一個面向。

董燊也勉勵同學，學術學習與課外活動應該相輔相成，參加社團不僅能平衡課業壓力，更能培養個人興趣與專業能力，在社團中，大家可以嘗試不同的角色，無論是策劃活動、帶領團隊還是解決問題，這些都是難得的學習機會。

金大活動獲得了金門地區各單位及金防部等多方單位的鼎力支持，各社團的攤位不僅展示出精心設計的內容，還融入了互動遊戲、展示與社團成員的現場說明，讓同學們能更直觀地了解各社團的特色與風格。

國立金門大學社團博覽會今天在金大榕園草坪區熱鬧展開，金門縣副縣長李文良特別到場致詞勉勵學子。圖／金大提供
國立金門大學社團博覽會今天在金大榕園草坪區熱鬧展開，金門縣副縣長李文良特別到場致詞勉勵學子。圖／金大提供
國立金門大學社團博覽會今天熱鬧展開，活動現場匯聚了來自校內多個學生社團，大家都賣力介紹社團特色。圖／金大提供
國立金門大學社團博覽會今天熱鬧展開，活動現場匯聚了來自校內多個學生社團，大家都賣力介紹社團特色。圖／金大提供

大學生 金門 金防部

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