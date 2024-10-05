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金門生命線慶創會十周年 服務5萬人次志工分享點滴

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
社團法人金門縣生命線協會今天迎來創會十周年，生命線台灣總會總會長陳宗聖（右六）期許希望能迎來50周年慶。記者蔡家蓁／攝影
社團法人金門縣生命線協會今天迎來創會十周年，生命線台灣總會總會長陳宗聖（右六）期許希望能迎來50周年慶。記者蔡家蓁／攝影

社團法人金門縣生命線協會今天迎來創會十周年，包括台灣總會、金門縣長陳福海及生命線的會員、志工都齊聚昇恆昌金湖飯店為其獻上祝福，據了解，十年來金門生命線在社區、學校及家庭，總計服務人次近5萬人，服務場次超過2千場，足跡遍及大小金門各社區學校與活動場所，生命線志工洪姐表示，加入生命線10年，很開心可以幫助關懷需要的人，而她在幫助人的同時，也重新找回自己，真的覺得很感恩。

洪姐是小金門人，她18歲離開金門到台灣，58歲為了照顧媽媽選擇重回故鄉，她說，某天看到生命線在招募第一批志工，馬上報名，她在歷經6個月、130多個小時的培訓，終於成為志工，她回憶，接到的第一通電話，是被一個女生用三字經狂罵，當時她真的很想哭，沒想到後來這位小姐成為常客，因為認同他們，經常打來聊天。

洪姐住在小金門，白天有工作，所以都值晚班，洪說，當時金門大橋還沒通，她每天都搭最晚的船班回來。她記得，某次接到一位女生打來泣訴，說爸爸在醫院快過世，但因為小時候父親帶給她很深的傷害，很掙扎要不要去看他最後一面，洪姐安慰鼓勵她，最後她回說「知道該怎麼做」。

她說，其實大部分都是想找個人聊一聊，尤其疫情期間，很多人都很悶，當時的電話特別多，常一講就是1個多小時；洪姐說，以前只要接金門電話，電話比較少，現在要幫忙接台灣生命線的溢線電話，所以疑難雜症更多，有人最初打來都在抱怨，後來大家反而成為老朋友，還會經常打來問候。

陳福海在致詞時表示，縣府願意全力來協助生命線，因為有你們金門一定會更好，他幽默的說，金門生命線現在沒有24小時，而他自己的手機，24小時都不關機，鄉親有什麼需求，他隨時傾聽協助，「千里一線牽、幫助在耳邊」，其實他跟生命線的志工也很像。

「10年真的不簡單」金門生命線協會理事長謝觀昭表示，生命線在金門很多社工、志工大家的協助下，「從什麼都沒有，到什麼都有」，感謝大家的犧牲奉獻，她也期許，每個人都是生命的守護者。 榮譽理事長許雪芳表示，金門生命線十年是一個重要的里程碑，如同人的年齡進入兩位數，代表邁向更成長、更成熟的階段，她也透露，今天是她的生日，「生命線十周年」，對她而言是最棒的生日的禮物。

據了解，金門生命線於103年11月1日成立，十年來，共服務了近萬通有效電話，更在110年新冠疫情相當嚴峻時期，堅守在協談電話那端，使服務量與前一年同時期增加25%。主任潘嬋蓉表示，生命線急需號召更多志工夥伴加入1995協談服務，將原本一天12小時的服務延長至24小時；同時，也需要一輛公務車，才能跑遍金門本島和烈嶼鄉各個角落。最後的願景是期待能建構一個心靈之家，可容納諮商室、協談電話接聽室、教育訓練及團體的大空間教室，讓更多心靈孤苦的民眾得到適切的服務。

社團法人金門縣生命線協會今天迎來創會十周年，金門縣長陳福海特別獻上祝福，表達肯定。記者蔡家蓁／攝影
社團法人金門縣生命線協會今天迎來創會十周年，金門縣長陳福海特別獻上祝福，表達肯定。記者蔡家蓁／攝影
金門生命線協會理事長謝觀昭表示，10年真的不簡單，生命線在金門很多社工、志工大家的協助下，「從什麼都沒有，到什麼都有」，感謝大家的犧牲奉獻。記者蔡家蓁／攝影
金門生命線協會理事長謝觀昭表示，10年真的不簡單，生命線在金門很多社工、志工大家的協助下，「從什麼都沒有，到什麼都有」，感謝大家的犧牲奉獻。記者蔡家蓁／攝影
社團法人金門縣生命線協會今天迎來創會十周年，金門生命線協會理事長謝觀昭（右六）、榮譽理事長許雪芳（右五）與貴賓一起切蛋糕慶祝。記者蔡家蓁／攝影
社團法人金門縣生命線協會今天迎來創會十周年，金門生命線協會理事長謝觀昭（右六）、榮譽理事長許雪芳（右五）與貴賓一起切蛋糕慶祝。記者蔡家蓁／攝影
社團法人金門縣生命線協會今天迎來創會十周年，包括台灣總會、金門縣長陳福海及生命線的會員、志工都齊聚昇恆昌金湖飯店為其獻上祝福。記者蔡家蓁／攝影
社團法人金門縣生命線協會今天迎來創會十周年，包括台灣總會、金門縣長陳福海及生命線的會員、志工都齊聚昇恆昌金湖飯店為其獻上祝福。記者蔡家蓁／攝影
榮譽理事長許雪芳在致詞時細數自己接任理事長期間，與金門生命線一同成長，也完成了很多重大任務。記者蔡家蓁／攝影
榮譽理事長許雪芳在致詞時細數自己接任理事長期間，與金門生命線一同成長，也完成了很多重大任務。記者蔡家蓁／攝影

金門 陳福海

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