影／金管處辦行軍體驗500民眾熱情參與 緬懷古寧頭戰役

「雄壯、威武...」金門國家公園管理處今天下午14時許在古寧頭戰史館舉辦 「古寧頭戰役75周年-行軍體驗與聚落探索活動」吸引500多位民眾到場參加，大家沿途高唱著軍歌、進行行軍答數，回味昔日當兵的情況，還有曾在金門服役的老兵專程回來參加，直說活動很有意義，希望下次還有機會組隊來參加。

金門國家公園管理處長鄭瑞昌、金門縣政府參議呂清福、金門縣觀光處副處長董雲馨、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、古寧頭村長李開陣、古寧頭社區發展協會理事長李金鎗等人今天下午都參與這場特別的活動，並與民眾一起欣賞由芋頭島故事團與KDC等團體精心表演的國旗舞與勁舞演出。

鄭瑞昌表示，今年適逢古寧頭戰役75周年，特舉辦這場行軍活動，以紀念這場台海關鍵的戰役，他也回憶以前當兵時，晚上從台中大甲溪橋出發，走了一夜，清晨到西螺大橋，進行「師對抗」，讓他印象深刻；他說，今天的行軍全程僅6公里，參加者以行軍體驗方式，透過地標打卡模擬戰役中的通訊回報，並以定向越野闖關模式探索南北山兩處當年的戰鬥場域，帶領約500位民眾，以創新方式走訪戰役重要場域，一起緬懷紀念這段歷史。

鄭瑞昌也提到，這項活動一開放報名，很快就額滿，活動也跟縣府的老兵召集令結合，此次有多位老兵來參加，大家都覺得活動很有意義，也預約下次還要組隊來參加。他也介紹，古寧頭戰史館原本在10月2日要開館，但因為遇到山陀兒颱風攪局沒有辦開幕，他說，現在的藏館是3.0版的，裡面的展示全面更新，還有全國唯一的沉浸式劇場、油畫口述歷史線上展覽(Open Museum)等，很值得大家來參觀。

曾在國家公園服務將近20載，呂清福也「回娘家」來參與，呂說，在86年時，他代表金管處跟軍方協調接洽，後來古寧頭戰史館才順利交給國家公園來管理，這中間他耗費不少心血，所以對這裡充滿著感情；他介紹，古寧頭是金門觀光資源的濃縮版，大家在此可以欣賞到戰地史蹟、傳統建築與自然生態等，相信一定會收穫滿滿。

民國87年在大膽島當兵的古姓老兵，也特別從桃園回來參與，他說，退伍已經25年，可以重回金門參加行軍活動，相當感動，希望以後還有機會回來參與，也認為藉由這樣活動，可以鼓舞國軍的士氣。