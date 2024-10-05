卓榮泰視察屏東災損 農民嘆8成蓮霧遭殃未來市面恐吃不到

山陀兒颱風為高屏地區帶來嚴重災害，行政院長卓榮泰今日到屏東枋寮鄉大庄村視察海堤破損狀況，要求在明年4月汛期前完成海堤復建工程。接著他前往佳冬鄉視察農損狀況，表示地方要求的全品項、免現勘補助，現有設計可照相的App可加速流程，農業部會從寬從簡認定。

枋寮鄉大庄村一處海堤在颱風期間被大浪打出一個約30公尺長的缺口，卓榮泰先至此視察。第七河川分署在簡報時提及，事發第一時間就吊放消波塊及太空包防止災情擴大，後續建工程預計今年底前發包完成，明年8月前完工。

卓榮泰表示，到明年8月前可能又會有颱風來，那時才完工太慢了，請七河分署在評估海象狀況許可下，提早進行工程發包作業，並於明年4月汛期來臨前完工，避免再次造成傷害。

卓榮泰看到現場許多養殖戶海水管線遍布、錯亂交雜的狀況，也直呼「世界奇觀」。屏東縣長周春米表示，縣府已規畫「下埔頭、大庄及東海養殖生產區海水供水系統」，第一期工程已完成，完工後希望能提供養殖戶穩定的養殖水源及水質。

漁損部分隨行的農業部長陳駿季表示，鄰近養殖戶雖然不符合天然災害補助辦法，但會以公告專案低利貸款，協助漁民盡快恢復重建。接著卓榮泰又前往佳冬鄉一處蓮霧園視察，據統計，這次風災截至今日上午全國農損約3.5億元，其中以屏東縣2.2億元最多。

童姓蓮霧農跟卓榮泰說，現正值蓮霧開花期，這次颱風強風傷及蓮霧樹，導致不正常落花狀況，只要輕輕一碰蓮霧花就掉了，今年的收穫幾乎全部泡湯，預估損失達8成，恐怕未來市面上很難吃到蓮霧。