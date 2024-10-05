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正式落幕！東港迎王今晨燒王船 送千歲爺返天庭帶走瘟疫災禍

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
甲辰正科東港迎王平安祭典今日舉行送王－燒王船儀式，王船在熊熊火光中燃燒，載著千歲爺返回天庭。記者潘奕言／攝影
甲辰正科東港迎王平安祭典今日舉行送王－燒王船儀式，王船在熊熊火光中燃燒，載著千歲爺返回天庭。記者潘奕言／攝影

甲辰正科東港迎王平安祭典今日舉行送王－燒王船儀式，吸引大批遊客湧進鎮海公園參與。造價1200萬的王船與堆積的天庫、金紙，在熊熊火光中燃燒，載著千歲爺返回天庭，同時將瘟疫災禍帶走，也宣告本科的東港迎王落幕。

今天凌晨2時許，七角頭轎班合力將王船拉至鎮海公園沙灘，工作人員隨即開始「添儎」，將一袋袋的天庫、金紙，填塞船身兩側，接著裝設船桅，升起3面船帆，非常壯觀。由於這次迎王遇到颱風，沙灘流失加上天庫等物品潮溼，搬運特別辛苦。

凌晨5時16分鞭炮聲大響，起航時刻已到，工作人員點燃船身旁的添儎物資，火舌由船頭開始燃燒，逐漸蔓延至整艘船身，熊熊火光逐漸照亮整個會場，現場民眾都拿起手機、相機拍攝，船身也整艘都沒入烈火中。

烈火燃燒中，王船漸化為飛灰，最高的中桅桿於清晨7時許倒下，象徵送王儀式完成，千歲爺也乘坐王船返回天庭繳旨，並將人間瘟疫災禍一併帶走，本科東港迎王祭典正式落幕。

甲辰正科東港迎王平安祭典今日舉行送王－燒王船儀式，王船在熊熊火光中燃燒，載著千歲爺返回天庭。記者潘奕言／攝影
甲辰正科東港迎王平安祭典今日舉行送王－燒王船儀式，王船在熊熊火光中燃燒，載著千歲爺返回天庭。記者潘奕言／攝影

東港 燒王船 迎王

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