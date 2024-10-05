颱風肆虐屏東校園7成受損圍牆塌 鐵皮屋頂基座撞破廚房

山坨兒颱風肆虐後，屏東縣校園近7成受損，135校完成校安通報並估價災損金額，樹木壓倒圍牆、鐵皮屋頂基座撞破中央廚房牆壁、太陽能板掉滿地等，教育處統計，初估災損金額逾8500萬元，災損經費持續統計。

教育處統計，根據學校回報災損情況，樹木倒伏1120棵、校舍漏水20件、校園積淹水16件、校園設備故障106件、圍牆倒塌（含車棚）26件、屋頂損壞18件。目前已有135校完成校安通報並估價災損金額，屏東縣校園近7成受損。

各校災損情況各有不同，內埔國小樹木壓垮圍牆，萬丹國小樹木壓倒路邊車子，里港國小鐵皮屋頂基座撞破中央廚房牆壁，專科大樓防水隔熱屋頂掀翻約500平方公尺、避雷針被吹斷、女兒牆、配電盤及排煙系統受損，恐導致中央廚房無法供餐，教育處聯繫暫時由承辦午餐廠商總公司統一配膳，讓學生周一上學後安心用餐。

萬丹鄉新庄國小太陽能板掉滿地，教室頂樓鐵皮遮雨棚毀損，散落操場、跑道，教學大樓學校名稱「萬」掉落，旗桿歪斜，伸縮門傾倒損壞，圍牆倒塌，雨水貯留系統損壞；遊戲場遮陽網破損。里港國中琉璃瓦掉落等。